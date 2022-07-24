Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Виталий удачно начал игру
«Эвертон» провел очередной контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Блэкпул» со счетом 4:2.
Первый в матче гол на счету Виталия Миколенко, который замкнул фланговый навес. Кроме того, игрок сделал ассист.
Контрольный матч
Блэкпул - Эвертон 2:4
Голы: Мадин, 44, Коннолли, 50 - Миколенко, 6, Дэвис, 10, Алли, 47, 64
Гол Миколенко
MYKO ON THE VOLLEY!— Everton (@Everton) July 24, 2022
📺 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/EiKq59oYKQ
Ассист Миколенко
DELE!— Everton (@Everton) July 24, 2022
📺 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/48y8np31E7
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