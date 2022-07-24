Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул

«Эвертон» провел очередной контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Блэкпул» со счетом 4:2.

Первый в матче гол на счету Виталия Миколенко, который замкнул фланговый навес. Кроме того, игрок сделал ассист.

Контрольный матч

Блэкпул - Эвертон 2:4

Голы: Мадин, 44, Коннолли, 50 - Миколенко, 6, Дэвис, 10, Алли, 47, 64

Гол Миколенко



Ассист Миколенко

