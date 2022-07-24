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  4. Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Англия
24 июля 2022, 18:54 |
2025
3

Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул

Виталий удачно начал игру

24 июля 2022, 18:54 |
2025
3
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
ФК Эвертон

«Эвертон» провел очередной контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Блэкпул» со счетом 4:2.

Первый в матче гол на счету Виталия Миколенко, который замкнул фланговый навес. Кроме того, игрок сделал ассист.

Контрольный матч

Блэкпул - Эвертон 2:4
Голы: Мадин, 44, Коннолли, 50 - Миколенко, 6, Дэвис, 10, Алли, 47, 64

Гол Миколенко
 

Ассист Миколенко
 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Умник
Виталя еще с Алли подружиться))))
Ответить
+4
Igorrr
Апладушкі Віталіку
Ответить
+4
Вася Пупкин
Топчік!
Ответить
+1
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