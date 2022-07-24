Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал

Сегодня ночью «Арсенал» во время предсезонного турне в США в товарищеском матче разгромил «Челси» со счетом 4:0.

В составе «Канониров» дебютировал Александр Зинченко. Украинец вышел в основе на позиции левого защитника и провел на поле 47 минут, после чего был заменен на Нуну Тавареша.

«Арсенал» – «Челси» 4:0

Голы: Жезус (15), Эдегор (36), Сака (65), Локонга (90+3)

«Арсенал»: Рэмсдейл (Тернер, 72) - Уайт (Соареш, 72), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тавареш, 47) - Парти (Эль-Ненни, 72), Джака (Локонга, 78) - Сака (Маркиньос, 72), Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 78), Мартинелли (Пепе, 72) - Жезус (Нкетиа, 57).

«Челси»: Менди - Эмерсон (Алонсо, 46), Чалоба (Сарр, 44), Тиаго Силва (Кулибали, 72), Джеймс (Хадсон-Одои, 72) - Галлахер (Ковачич, 46), Жоржиньо (Ампаду, 72) - Маунт (Зиеш, 64), Стерлинг (Аспиликуэта, 47), Хавертц (Батшуайи, 64) - Вернер (Пулишич, 47).

Обзор матча: