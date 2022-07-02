Большой трансферный день, победа баскетбольной сборной, фиаско футзалисток
Главные новости за 1 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 июля.
1A. Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Команда Айнарса Багатскиса продолжает бороться за выход на чемпионат мира
1B. Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Испания разгромила Северную Македонию в квалификации чемпионата мира
2A. Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Большая разница в классе отправила украинок играть за третье место
2B. Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
У украинки не хватило сил на борьбу в третьем сете
3A. Металлист разгромно проиграл товарищеский матч в Турции
«Истанбул Башакшехир» забил 3 безответных гола в ворота команды из Харькова
3B. Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах
1 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу U-19
4. Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Итальянец покинет «Шахтер», а не его место придет хорват из «Днепра-1»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Цитаишвили перешел в Лех
Полузащитник «Динамо» следующий сезон проведет в Польше
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
Венесуэльский форвард будет выступать в Словакии
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио
Полузащитник «Шахтера» продолжит карьеру в Серии А
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Аренду защитника «Шахтера» продлили
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон
Бразилец воспользовался возможностью приостановить контракт с «Шахтером»
7B. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию
Украинский клуб продолжает терять легионеров
8A. ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
Клуб из Ковалевки качественно усилился перед началом нового сезона
8B. ОФИЦИАЛЬНО. Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса
Юрий Вернидуб собирает серьезную команду
9A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1
Арсений Батагов продолжит карьеру в луганском клубе
9B. ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом
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