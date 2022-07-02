Большой трансферный день, победа баскетбольной сборной, фиаско футзалисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 июля.

1A. Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию

Команда Айнарса Багатскиса продолжает бороться за выход на чемпионат мира

1B. Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу

Испания разгромила Северную Македонию в квалификации чемпионата мира

2A. Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро

Большая разница в классе отправила украинок играть за третье место

2B. Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона

У украинки не хватило сил на борьбу в третьем сете

3A. Металлист разгромно проиграл товарищеский матч в Турции

«Истанбул Башакшехир» забил 3 безответных гола в ворота команды из Харькова

3B. Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах

1 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу U-19

4. Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби

Итальянец покинет «Шахтер», а не его место придет хорват из «Днепра-1»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Цитаишвили перешел в Лех

Полузащитник «Динамо» следующий сезон проведет в Польше

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду

Венесуэльский форвард будет выступать в Словакии

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио

Полузащитник «Шахтера» продолжит карьеру в Серии А

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год

Аренду защитника «Шахтера» продлили

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон

Бразилец воспользовался возможностью приостановить контракт с «Шахтером»

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию

Украинский клуб продолжает терять легионеров

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов

Клуб из Ковалевки качественно усилился перед началом нового сезона

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса

Юрий Вернидуб собирает серьезную команду

9A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1

Арсений Батагов продолжит карьеру в луганском клубе

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом

Ришарлисон будет защищать цвета лондонского клуба

10. 7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью

На родине их, конечно, ценили, но не ожидали слишком многого