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02 июля 2022, 08:30 | Обновлено 02 июля 2022, 08:36
1027
0

Большой трансферный день, победа баскетбольной сборной, фиаско футзалисток

Главные новости за 1 июля на Sport.ua

02 июля 2022, 08:30 | Обновлено 02 июля 2022, 08:36
1027
0
Большой трансферный день, победа баскетбольной сборной, фиаско футзалисток
ФБУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 июля.

1A. Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Команда Айнарса Багатскиса продолжает бороться за выход на чемпионат мира

1B. Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Испания разгромила Северную Македонию в квалификации чемпионата мира

2A. Украина разгромно проиграла Испании в полуфинале женского футзального Евро
Большая разница в классе отправила украинок играть за третье место

2B. Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
У украинки не хватило сил на борьбу в третьем сете

3A. Металлист разгромно проиграл товарищеский матч в Турции
«Истанбул Башакшехир» забил 3 безответных гола в ворота команды из Харькова

3B. Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах
1 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу U-19

4. Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Итальянец покинет «Шахтер», а не его место придет хорват из «Днепра-1»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Цитаишвили перешел в Лех
Полузащитник «Динамо» следующий сезон проведет в Польше

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
Венесуэльский форвард будет выступать в Словакии

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио
Полузащитник «Шахтера» продолжит карьеру в Серии А

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Аренду защитника «Шахтера» продлили

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон
Бразилец воспользовался возможностью приостановить контракт с «Шахтером»

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера Педриньо вернулся в Бразилию
Украинский клуб продолжает терять легионеров

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
Клуб из Ковалевки качественно усилился перед началом нового сезона

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Хомченовский и Вернидуб-младший стали игроками Кривбасса
Юрий Вернидуб собирает серьезную команду

9A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании бывшего полузащитника Днепра-1
Арсений Батагов продолжит карьеру в луганском клубе

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом
Ришарлисон будет защищать цвета лондонского клуба

10. 7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
На родине их, конечно, ценили, но не ожидали слишком многого

 

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Источник Sport.ua
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