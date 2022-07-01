Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах
1 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу U-19
Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах.
В пятницу, 1 июля, в словацком городе Трнава состоялся финальный поединок Евро-2022 U-19.
В финале играли сборные Израиля U-19 и Англии U-19. Основное время завершилось вничью (1:1), а в дополнительных таймах победили англичане, забив еще два гола (3:1 д. ч.).
Евро-2022 U-19. Словакия
Финал, 1 июля
Израиль U-19 – Англия U-19 – 1:3 (д. в.)
Голы: Глух, 41 – Дойл, 52, Чуквуэмека, 108, Рэмси, 116.
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