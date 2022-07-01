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Молодежные турниры
01 июля 2022, 23:35 | Обновлено 01 июля 2022, 23:54
316
1

Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах

1 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу U-19

01 июля 2022, 23:35 | Обновлено 01 июля 2022, 23:54
316
1
Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах
Суспільне Спорт

Сборная Англии выиграла Евро-2022 U-19, победив Израиль в экстратаймах.

В пятницу, 1 июля, в словацком городе Трнава состоялся финальный поединок Евро-2022 U-19.

В финале играли сборные Израиля U-19 и Англии U-19. Основное время завершилось вничью (1:1), а в дополнительных таймах победили англичане, забив еще два гола (3:1 д. ч.).

Евро-2022 U-19. Словакия

Финал, 1 июля

Израиль U-19 – Англия U-19 – 1:3 (д. в.)

Голы: Глух, 41 – Дойл, 52, Чуквуэмека, 108, Рэмси, 116.

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Источник Sport.ua
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Петр Смирнов
Забаниш мене через запах піськи Марти? Я зараз в окопі захищаю батьківщину, а ти ніхто, щур що боїться взяти до рук, зброю, вмреш рабом.
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