ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон

Французский «Лион» подтвердил информацию о том, что вингер «Шахтера» Тете сезон-2022/23 проведет в стане «ткачей».

Отмечается, что Тете воспользовался предоставленным ФИФА правом на приостановку действия контракта с «Шахтером» и принял решение отыграть следующий год в «Лионе».

Отмечается, что «Лион» в восторге от этого подписания и тем самым подтверждает свое стремление создать конкурентоспособную команду на предстоящий сезон.

Контракт Тете с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, а это значит, что после окончания сезона бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Ранее сообщалось, что «Лион» вел переговоры с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта Тете, но когда решил не идти на требования «горняков», вернулся к опции ФИФА с приостановкой контракта, которой ранее в ситуации с Тете уже воспользовался весной.