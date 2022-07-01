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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 18:28 | Обновлено 01 июля 2022, 18:29
223
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон

Бразилец воспользовался возможностью приостановить контракт с «Шахтером»

01 июля 2022, 18:28 | Обновлено 01 июля 2022, 18:29
223
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон
ol.fr

Французский «Лион» подтвердил информацию о том, что вингер «Шахтера» Тете сезон-2022/23 проведет в стане «ткачей».

Отмечается, что Тете воспользовался предоставленным ФИФА правом на приостановку действия контракта с «Шахтером» и принял решение отыграть следующий год в «Лионе».

Отмечается, что «Лион» в восторге от этого подписания и тем самым подтверждает свое стремление создать конкурентоспособную команду на предстоящий сезон.

Контракт Тете с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, а это значит, что после окончания сезона бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Ранее сообщалось, что «Лион» вел переговоры с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта Тете, но когда решил не идти на требования «горняков», вернулся к опции ФИФА с приостановкой контракта, которой ранее в ситуации с Тете уже воспользовался весной.

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Источник ФК Лион
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Serhii P.
Просто кинули "Шахтар" Тете, його агент та "Ліон". 
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