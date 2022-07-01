ОФИЦИАЛЬНО. Лион подтвердил подписание Тете на следующий сезон
Бразилец воспользовался возможностью приостановить контракт с «Шахтером»
Французский «Лион» подтвердил информацию о том, что вингер «Шахтера» Тете сезон-2022/23 проведет в стане «ткачей».
Отмечается, что Тете воспользовался предоставленным ФИФА правом на приостановку действия контракта с «Шахтером» и принял решение отыграть следующий год в «Лионе».
Отмечается, что «Лион» в восторге от этого подписания и тем самым подтверждает свое стремление создать конкурентоспособную команду на предстоящий сезон.
Контракт Тете с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, а это значит, что после окончания сезона бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.
Ранее сообщалось, что «Лион» вел переговоры с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта Тете, но когда решил не идти на требования «горняков», вернулся к опции ФИФА с приостановкой контракта, которой ранее в ситуации с Тете уже воспользовался весной.
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