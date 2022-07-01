Тете останется в Лионе на сезон-2022/23

22-летний вингер «Шахтера» Тете, отыгравший весеннюю часть минувшего сезона в «Лионе» на правах аренды, которую оформил благодаря разрешению ФИФА на приостановку контракта с «горняками» как клубом из Украины, останется во Франции еще как минимум на сезон.

«Ткачи» выразили удовлетворение качеством футбола, который показал Тете, и быстро договорились с бразильцем о новом этапе сотрудничества.

Тете снова приостановит действие своего контракта с «Шахтером», что позволит ему отыграть сезон-2022/23 во Франции в составе «Лиона».

Контракт Тете с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, а это значит, что после окончания сезона бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.