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Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 11:20 | Обновлено 01 июля 2022, 11:21
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Тете останется в Лионе на сезон-2022/23

Бразилец снова приостановит действие своего контракта с «Шахтером»

01 июля 2022, 11:20 | Обновлено 01 июля 2022, 11:21
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Тете останется в Лионе на сезон-2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете (в центре)

22-летний вингер «Шахтера» Тете, отыгравший весеннюю часть минувшего сезона в «Лионе» на правах аренды, которую оформил благодаря разрешению ФИФА на приостановку контракта с «горняками» как клубом из Украины, останется во Франции еще как минимум на сезон.

«Ткачи» выразили удовлетворение качеством футбола, который показал Тете, и быстро договорились с бразильцем о новом этапе сотрудничества.

Тете снова приостановит действие своего контракта с «Шахтером», что позволит ему отыграть сезон-2022/23 во Франции в составе «Лиона».

Контракт Тете с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, а это значит, что после окончания сезона бразилец получит возможность подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.

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Тете Лион Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
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Источник Globoesporte
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