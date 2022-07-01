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  4. Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 23:06 |
505
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Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби

Итальянец покинет «Шахтер», а не его место придет хорват из «Днепра-1»

01 июля 2022, 23:06 |
505
0
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который в настоящий момент является главным тренером «Шахтера», вскоре, вероятно, покинет донецкий клуб.

Сообщается, что в услугах Де Дзерби заинтересован «Марсель», который сегодня неожиданно для многих по взаимному соглашению сторон разорвал контракт с аргентинцем Хорхе Сампаоли.

Благодаря циркуляру ФИФА Де Дзерби с 1 июля может свободно распоряжаться своим будущим, приостановив действие контракта с «Шахтером».

Интересно, что этим же разрешением от ФИФА «горняки» хотят воспользоваться, чтобы переманить в свои ряды из «Днепра-1» Игора Йовичевича, который с высокой долей вероятности и сменит Де Дзерби у руля донецкой команды.

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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Марсель Хорхе Сампаоли назначение тренера Игор Йовичевич Днепр-1
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Источник Footmercato
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