Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который в настоящий момент является главным тренером «Шахтера», вскоре, вероятно, покинет донецкий клуб.

Сообщается, что в услугах Де Дзерби заинтересован «Марсель», который сегодня неожиданно для многих по взаимному соглашению сторон разорвал контракт с аргентинцем Хорхе Сампаоли.

Благодаря циркуляру ФИФА Де Дзерби с 1 июля может свободно распоряжаться своим будущим, приостановив действие контракта с «Шахтером».

Интересно, что этим же разрешением от ФИФА «горняки» хотят воспользоваться, чтобы переманить в свои ряды из «Днепра-1» Игора Йовичевича, который с высокой долей вероятности и сменит Де Дзерби у руля донецкой команды.