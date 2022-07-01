Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Итальянец покинет «Шахтер», а не его место придет хорват из «Днепра-1»
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который в настоящий момент является главным тренером «Шахтера», вскоре, вероятно, покинет донецкий клуб.
Сообщается, что в услугах Де Дзерби заинтересован «Марсель», который сегодня неожиданно для многих по взаимному соглашению сторон разорвал контракт с аргентинцем Хорхе Сампаоли.
Благодаря циркуляру ФИФА Де Дзерби с 1 июля может свободно распоряжаться своим будущим, приостановив действие контракта с «Шахтером».
Интересно, что этим же разрешением от ФИФА «горняки» хотят воспользоваться, чтобы переманить в свои ряды из «Днепра-1» Игора Йовичевича, который с высокой долей вероятности и сменит Де Дзерби у руля донецкой команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Айнарса Багатскиса продолжает бороться за выход на чемпионат мира
Контракт с клубом подписали Александр Мартынюк и Богдан Кобзар