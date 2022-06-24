Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер

Хорватский специалист Игор Йовичевич, нынешний наставник «Днепра-1», на 99,9% возглавит донецкий «Шахтер», информирует паблик Бомбардир, автором которого является журналист Роман Бебех.

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Главным аргументом при принятии хорватом такого решения стало будущее выступление донецкой команды в групповом раунде Лиги чемпионов.

Не исключено, что назначению помог директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна из Хорватии. Вскоре ожидается официальная информация о назначении нового наставника «горняков».

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который руководил «Шахтером» в сезоне 2021/22, покинет донецкий клуб. «Горняки» постепенно распродают своих легионеров и в следующем сезоне сделают ставку на украинских игроков.

48-летний хорват Игор Йовичевич работает с «Днепром-1» с осени 2020 года. В сезоне 2021/22 команда под его руководством занимала 3-е место, и хотя чемпионат не был окончен, «Днепр-1» получил право сыграть в раунде Q4 квалификации Лиги Европы, гарантировав себе еврокубковую осень.

У Йовичевича также есть опыт работы с львовскими «Карпатами», словенским «Целе» из Словении и Динамо Загреб из Хорватии.

Де Дзерби и Йовичевич, СК Днепр-1