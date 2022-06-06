Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Хорватский специалист умеет развивать молодежь
Новым тренером «Шахтера» может стать Игор Йовичевич. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
«В приглашении хорвата, прежде всего, заинтересован Дарио Срна, которому импонирует умение соотечественника раскрывать футболистов и работать с молодыми. Именно на таких в «Шахтере» будут делать ставку в следующем сезоне.
В то же время, в «Днепре-1» хотели бы максимально сохранить нынешний состав команды, с которой с августа идти в еврокубки. Соответственно, прощаться с Йовичевичем клуб не планирует», – написал журналист в телеграме.
Отметим, что Йовичевич работает с «Днепром-1» с сентября 2020-го.
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