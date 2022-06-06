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  4. Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Украина. Премьер лига
06 июня 2022, 14:59 | Обновлено 06 июня 2022, 15:27
1346
1

Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован

Хорватский специалист умеет развивать молодежь

06 июня 2022, 14:59 | Обновлено 06 июня 2022, 15:27
1346
1
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Новым тренером «Шахтера» может стать Игор Йовичевич. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«В приглашении хорвата, прежде всего, заинтересован Дарио Срна, которому импонирует умение соотечественника раскрывать футболистов и работать с молодыми. Именно на таких в «Шахтере» будут делать ставку в следующем сезоне.

В то же время, в «Днепре-1» хотели бы максимально сохранить нынешний состав команды, с которой с августа идти в еврокубки. Соответственно, прощаться с Йовичевичем клуб не планирует», – написал журналист в телеграме.

Отметим, что Йовичевич работает с «Днепром-1» с сентября 2020-го.

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Игор Йовичевич Игорь Бурбас Шахтер Донецк Дарио Срна чемпионат Украины по футболу
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Денис Александров
Бабича берите
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