ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли покинул Марсель

«Марсель» официально сообщил о том, что главный тренер команды Хорхе Сампаоли покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По информации СМИ, расторжение контракта произошло по инициативе Сампаоли, который был недоволен пассивностью клуба на трансферном рынке. Решение 62-летнего аргентинского тренера было абсолютно неожиданным для клуба, который даже не составил шорт-лист кандидатов на замену.

Сампаоли возглавлял «Марсель» с февраля 2021 года. В прошлом сезоне команда стала второй в Лиге 1 и дошла до полуфинала Лиги конференций.