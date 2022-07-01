Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли покинул Марсель
Франция
01 июля 2022, 20:26 |
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли покинул Марсель

Стороны неожиданно расторгли контракт

01 июля 2022, 20:26 |
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли покинул Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

«Марсель» официально сообщил о том, что главный тренер команды Хорхе Сампаоли покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По информации СМИ, расторжение контракта произошло по инициативе Сампаоли, который был недоволен пассивностью клуба на трансферном рынке. Решение 62-летнего аргентинского тренера было абсолютно неожиданным для клуба, который даже не составил шорт-лист кандидатов на замену.

Сампаоли возглавлял «Марсель» с февраля 2021 года. В прошлом сезоне команда стала второй в Лиге 1 и дошла до полуфинала Лиги конференций.

По теме:
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
Салернитана нацелилась на еще одного звездного форварда
Марсель Хорхе Сампаоли
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Марсель
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
Теннис | 01 июля 2022, 11:30 5
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру

Украинская теннисистка порадовала своих фанатов

Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
Война | 01 июля 2022, 06:23 0
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших
Орки ударили ракетами по Одесской области. Как минимум, 10 погибших

Ракеты попали в многоэтажку и базу отдыха в Белгород-Днестровском районе

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
Футбол | 01.07.2022, 19:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции
Теннис | 01.07.2022, 15:35
Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции
Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
Футбол | 30.06.2022, 21:27
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
30.06.2022, 03:50
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
30.06.2022, 08:55 5
Футбол
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
29.06.2022, 17:45
Футбол
ВИДЕО. Усик о предстоящем бое против Джошуа
ВИДЕО. Усик о предстоящем бое против Джошуа
29.06.2022, 19:40 4
Бокс
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
30.06.2022, 17:11 6
Авто/мото
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
29.06.2022, 22:52 1
Футбол
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
01.07.2022, 12:46 1
Футбол
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
29.06.2022, 17:13 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем