ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Аренду защитника «Шахтера» продлили
Бразильский «Интернасьонал» официально сообщил о том, что аренд защитника «Шахтера» Витао продлена.
Срок действия предыдущего арендного соглашения истек вчера. Новое рассчитано еще на год – до лета 2023 года.
Витао перешел в «Интернасьонал» на правах аренды в апреле. За это время провел за команду 14 матчей и забил 1 гол.
Ранее интерес к Витао проявлял АЕК.
Contrato renovado! ✍️✅— Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 30, 2022
🤝 Zagueiro Vitão estende o vínculo com o Colorado até junho de 2023. Saiba mais: https://t.co/eUm9LXkEgG#ColoradoJogaJunto 🇦🇹 pic.twitter.com/H4gRnGvEde
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