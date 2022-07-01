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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 22:02 |
297
0

ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год

Аренду защитника «Шахтера» продлили

01 июля 2022, 22:02 |
297
0
ОФИЦИАЛЬНО. Витао останется в Интернасьонале еще на год
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Бразильский «Интернасьонал» официально сообщил о том, что аренд защитника «Шахтера» Витао продлена.

Срок действия предыдущего арендного соглашения истек вчера. Новое рассчитано еще на год – до лета 2023 года.

Витао перешел в «Интернасьонал» на правах аренды в апреле. За это время провел за команду 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее интерес к Витао проявлял АЕК.

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Источник ФК Интернасьонал
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