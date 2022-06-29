Греческий клуб ведет переговоры с центрбеком Шахтера

22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао может в следующем сезоне оказаться в греческой Суперлиге.

Известно, что переговоры с бразильцем в настоящий момент ведет АЕК, однако их подробности неизвестны.

До 30 июня Витао находится в «Интернасьонале», куда перебрался весной, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку действия контракта с «Шахтером».

Ранее сообщалось, что в переходе Витао заинтересован турецкий «Бешикташ».