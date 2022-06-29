Украина. Премьер лига29 июня 2022, 21:52 |
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Греческий клуб ведет переговоры с центрбеком Шахтера
Витао может перебраться в АЕК
29 июня 2022, 21:52 |
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22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао может в следующем сезоне оказаться в греческой Суперлиге.
Известно, что переговоры с бразильцем в настоящий момент ведет АЕК, однако их подробности неизвестны.
До 30 июня Витао находится в «Интернасьонале», куда перебрался весной, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку действия контракта с «Шахтером».
Ранее сообщалось, что в переходе Витао заинтересован турецкий «Бешикташ».
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