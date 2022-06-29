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Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 21:52 |
529
0

Греческий клуб ведет переговоры с центрбеком Шахтера

Витао может перебраться в АЕК

29 июня 2022, 21:52 |
529
0
Греческий клуб ведет переговоры с центрбеком Шахтера
Instagram. Витао

22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао может в следующем сезоне оказаться в греческой Суперлиге.

Известно, что переговоры с бразильцем в настоящий момент ведет АЕК, однако их подробности неизвестны.

До 30 июня Витао находится в «Интернасьонале», куда перебрался весной, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку действия контракта с «Шахтером».

Ранее сообщалось, что в переходе Витао заинтересован турецкий «Бешикташ».

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Источник Sportdog
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