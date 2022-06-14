Бешикташ открыл переговоры о переходе защитника Шахтера

Турецкий «Бешикташ» в следующем сезоне хочет усилиться за счет центрального защитника «Шахтера» Витао.

На подписании Витао настаивает главный тренер «черных орлов» Валерьен Исмаэль, и боссы клуба намерены попытаться удовлетворить пожелание наставника.

Отмечается, что «Бешикташ» уже начал переговоры по поводу возможного перехода Витао. «Шахтер» готов продать центрбека за сумму, близкую к 3 миллионам евро.

Последние месяцы Витао проводит на правах аренды в «Интернасьонале», однако в начале июля должен будет вернуться в «Шахтер».

Ранее сообщалось, что выкупить контракт Витао у «Шахтера» планирует и «Интернасьонал».