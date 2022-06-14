Бешикташ открыл переговоры о переходе защитника Шахтера
Видеть в Стамбуле Витао хочет главный тренер «черных орлов»
Турецкий «Бешикташ» в следующем сезоне хочет усилиться за счет центрального защитника «Шахтера» Витао.
На подписании Витао настаивает главный тренер «черных орлов» Валерьен Исмаэль, и боссы клуба намерены попытаться удовлетворить пожелание наставника.
Отмечается, что «Бешикташ» уже начал переговоры по поводу возможного перехода Витао. «Шахтер» готов продать центрбека за сумму, близкую к 3 миллионам евро.
Последние месяцы Витао проводит на правах аренды в «Интернасьонале», однако в начале июля должен будет вернуться в «Шахтер».
Ранее сообщалось, что выкупить контракт Витао у «Шахтера» планирует и «Интернасьонал».
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