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  4. Бешикташ открыл переговоры о переходе защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 18:28 |
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Бешикташ открыл переговоры о переходе защитника Шахтера

Видеть в Стамбуле Витао хочет главный тренер «черных орлов»

14 июня 2022, 18:28 |
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Бешикташ открыл переговоры о переходе защитника Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Турецкий «Бешикташ» в следующем сезоне хочет усилиться за счет центрального защитника «Шахтера» Витао.

На подписании Витао настаивает главный тренер «черных орлов» Валерьен Исмаэль, и боссы клуба намерены попытаться удовлетворить пожелание наставника.

Отмечается, что «Бешикташ» уже начал переговоры по поводу возможного перехода Витао. «Шахтер» готов продать центрбека за сумму, близкую к 3 миллионам евро.

Последние месяцы Витао проводит на правах аренды в «Интернасьонале», однако в начале июля должен будет вернуться в «Шахтер».

Ранее сообщалось, что выкупить контракт Витао у «Шахтера» планирует и «Интернасьонал».

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Витао Шахтер Донецк Бешикташ Валерьен Исмаэль Интернасьонал трансферы УПЛ трансферы
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Источник A Spor
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