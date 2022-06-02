Интернасьонал хочет купить защитника Шахтера

Бразильский «Интернасьонал» заинтересован в полноценном выкупе у «Шахтера» 22-летнего центрбека Витао, который ныне защищает цвета команды на правах аренды.

Основная идея «Интернасьонала» заключается в том, чтобы продлить срок действия аренды Витао до конца текущего года, однако в бразильском клубе понимают, что для «Шахтера» такая формула не видится интересной.

Поэтому боссы «Интернасьонала» начали прощупывать почву на предмет того, готов ли «Шахтер» продать Витао летом, и какую сумму затребует за защитника.

Ожидается, что «Шахтер» не пожелает отпускать Витао дешевле 3 миллионов долларов, то есть той суммы, которую потратил на приобретение защитника у «Палмейраса».

Кроме того, в «Шахтере» не хотят прощаться с молодыми легионерами, несмотря на непонятные сроки окончания российско-украинской войны. В стане «горняков» по-прежнему считают ряд исполнителей активами клуба в будущем, а потому неизвестно, каковы планы у донецкого клуба на Витао.

Витао провел 4 матча за «Интернасьонал» в текущем розыгрыше бразильской Серии А, отличившись 1 забитым мячом.