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  4. В Интернасьонале уверены, что смогут договориться с Шахтером по Витао
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 15:22 |
183
0

В Интернасьонале уверены, что смогут договориться с Шахтером по Витао

Нынешнее соглашение защитника с «колорадос» действует до 30 июня

24 мая 2022, 15:22 |
183
0
В Интернасьонале уверены, что смогут договориться с Шахтером по Витао
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Руководство бразильского «Интернасьонала» нацелено сохранить в составе центрального защитника Витао как минимум до конца календарного года.

В настоящий момент у футболиста, чей контракт принадлежит «Шахтеру», есть краткосрочное соглашение с «Интернасьоналом», истекающее 30 июня.

Однако в «Интернасьонале» полагают, что сложная ситуация в Украине не позволит Витао вернуться в «Шахтер», вследствие чего его пребывание в Бразилии удастся продлить до конца года.

«У нас очень хороший подбор защитников. У Витао есть этот контрактный вопрос из-за его особенностей в Восточной Европе. Я не вижу больших шансов на возобновление чемпионата в Украине в обычном режиме, поэтому разумно предположить, что Витао может остаться у нас до конца года», - сказал вице-президент «колорадос» Эмилио Папелео.

22-летний Витао провел 3 матча за «Интернасьонал» в текущем розыгрыше бразильской Серии А, отличившись 1 забитым мячом.

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Источник iG
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