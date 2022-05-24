В Интернасьонале уверены, что смогут договориться с Шахтером по Витао

Руководство бразильского «Интернасьонала» нацелено сохранить в составе центрального защитника Витао как минимум до конца календарного года.

В настоящий момент у футболиста, чей контракт принадлежит «Шахтеру», есть краткосрочное соглашение с «Интернасьоналом», истекающее 30 июня.

Однако в «Интернасьонале» полагают, что сложная ситуация в Украине не позволит Витао вернуться в «Шахтер», вследствие чего его пребывание в Бразилии удастся продлить до конца года.

«У нас очень хороший подбор защитников. У Витао есть этот контрактный вопрос из-за его особенностей в Восточной Европе. Я не вижу больших шансов на возобновление чемпионата в Украине в обычном режиме, поэтому разумно предположить, что Витао может остаться у нас до конца года», - сказал вице-президент «колорадос» Эмилио Папелео.

22-летний Витао провел 3 матча за «Интернасьонал» в текущем розыгрыше бразильской Серии А, отличившись 1 забитым мячом.