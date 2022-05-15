Украина выиграла Евровидение, Ротань назвал состав, Ливерпуль взял трофей

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 мая.

1. Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!

Музыканты после выступления призвали мир спасти защитников Мариуполя

2. Ротань назвал состав сборной U-21 на заключительные матчи отбора Евро-2023

Украинцам предстоит сыграть еще четыре матча

3A. Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии

14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финальный матч национального кубка

3B. Сезон Бундеслиги завершен: ничья Баварии, прощание Холанда, участники ЛЧ

Определены все участники еврокубков

4A. У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании

Украинец может получить возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов

4B. Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма

Оцениваем наиболее реалистичные варианты для одного из лидеров сборной Украины

5. Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера

Михаила интересуют только еврокубки

6A. Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи

Наставник «Динамо» - о планах клуба на следующий сезон

6B. Чемпионство Аякса позволило Динамо стать сеяным в 3-м квалифайне ЛЧ

Существует вероятность, что киевляне будут сеяными и в плей-офф отбора Лиги чемпионов

7. ОФИЦИАЛЬНО. ХК Сокол признали чемпионом Украины сезона 2021/22

Федерация хоккея Украины утвердила решение

8A. Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»

Кажется, 69-летний руководитель рф вовсе не столь крепок, как «старик Розенбом»

8B. У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики

Слухи об этом начались после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК

9. Бывший президент ПФЛ получил контузию на передовой

Святослав Сирота попал под обстрел в Лисичанске

10A. Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной

Президент фтр в очередной раз показал всю сущность кадров из страны-агрессора

10B. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»

Украинская теннисистка подробно рассказала о длительной паузе в выступлениях и своем возвращении