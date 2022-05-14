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Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 17:53 | Обновлено 14 мая 2022, 18:20
2610
2

Бывший президент ПФЛ получил контузию на передовой

Святослав Сирота попал под обстрел в Лисичанске

14 мая 2022, 17:53 | Обновлено 14 мая 2022, 18:20
2610
2
Бывший президент ПФЛ получил контузию на передовой
Фейсбук, Святослав Сирота

Бывший президент ПФЛ Святослав Сирота получил ранение на фронте. Об это сообщил наставник ФК «Минай» Владимир Шаран.

«После того, как в начале российского вторжения Святослав отвез свою семью на Львовщину, он пошел на войну добровольцем и попал на передовую. Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск. Сначала там боев не было, однако впоследствии Луганская область стала горячей точкой и Сироту ждало непростое испытание на первой линии. 

К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило. В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. Но в конце концов Святослава удалось перевезти в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь. Сегодня уже четвертый день, как он там находится. Я отдаю должное своему давнему товарищу, который не раздумывая пошел защищать Украину от рашистских захватчиков. 

Святослав – человек, немало сделавший для футбола. С Сиротой мы играли вместе в «Днепре» на протяжении полутора лет – со второго круга сезона-1994/95 и в сезоне-1995/96, а до этого помню его еще со времен пребывания в киевском «Динамо». Еще двое бывших игроков «Днепра» – Андрей Полунин и Олег Шелаев поддерживают Святослава, всячески помогая в тяжелое для него время. Я, как и вся наша большая футбольная семья, надеемся на талант врачей, в надежные руки которых попал Святослав в эти майские дни. Верим в то, что вскоре ему станет гораздо лучше и он полностью вылечится. Главное, что человек жив – ведь жизнь является наибольшей ценностью, подаренной Богом. Теперь все вместе будем ждать нашей победы», – рассказывает его бывший одноклубник по «Днепру».

Святослав Сирота во время игровой карьеры также защищал цвета «Динамо-2» и тернопольской «Нивы».

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Святослав Сирота Лисичанск российско-украинская война Владимир Шаран
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Источник UA-Football
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