Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии

В субботу, 14 мая, в 18:45 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), и судьбу трофея решила серия пенальти. 11-метровые не реализовали Аспиликуэта и Маунт у синих, Мане у красных.

В футбольной лотерее больше повезло «Ливерпулю», и команда Юргена Клоппа завоевала второй титул в сезоне (после Кубка лиги).

Это 8-й трофей Кубка Англии для «Ливерпуля» за всю историю. Наибольшее количество раз этот титул завоевывали: Арсенал (14), Ман Юнайтед (12), Челси, Тоттенхэм и Ливерпуль (по 8), Астон Вилла (7), Ньюкасл, Ман Сити и Блэкберн (по 6).

Кубок Англии

Финал, 14 мая, Лондон

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен. 5:6)

Серия пенальти: Алонсо (1:0), Милнер (1:1), Аспиликуэта (не забил), Тьяго Алькантара (1:2), Джеймс (2:2), Фирмино (2:3), Баркли (3:3), Александер-Арнольд (3:4), Жоржиньо (4:4), Мане (не забил), Зиеш (5:4), Диогу Жота (5:5), Маунт (не забил), Цимикас (5:6).

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 66), Чалоба (Аспиликуэта, 106), Маунт, Лукаку (Зиеш, 85), Пулишич (Лофтус-Чик, 106, Баркли, 119).

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк (Матип, 91), Конате, Робертсон (Цимикас, 111), Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Кейта (Милнер, 74), Хендерсон, Диас (Роберто Фирмино, 98), Мане, Салах (Диогу Жота, 33).

Предупреждения: Джеймс, 77.

Судья: Поусон (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine