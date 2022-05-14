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  4. Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Кубок Англии
Челси
14.05.2022, FT 0 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2022, 21:35 | Обновлено 14 мая 2022, 22:10
2536
5

Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии

14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финальный матч национального кубка

14 мая 2022, 21:35 | Обновлено 14 мая 2022, 22:10
2536
5
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 мая, в 18:45 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), и судьбу трофея решила серия пенальти. 11-метровые не реализовали Аспиликуэта и Маунт у синих, Мане у красных.

В футбольной лотерее больше повезло «Ливерпулю», и команда Юргена Клоппа завоевала второй титул в сезоне (после Кубка лиги).

Это 8-й трофей Кубка Англии для «Ливерпуля» за всю историю. Наибольшее количество раз этот титул завоевывали: Арсенал (14), Ман Юнайтед (12), Челси, Тоттенхэм и Ливерпуль (по 8), Астон Вилла (7), Ньюкасл, Ман Сити и Блэкберн (по 6).

Кубок Англии

Финал, 14 мая, Лондон

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен. 5:6)

Серия пенальти: Алонсо (1:0), Милнер (1:1), Аспиликуэта (не забил), Тьяго Алькантара (1:2), Джеймс (2:2), Фирмино (2:3), Баркли (3:3), Александер-Арнольд (3:4), Жоржиньо (4:4), Мане (не забил), Зиеш (5:4), Диогу Жота (5:5), Маунт (не забил), Цимикас (5:6).

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 66), Чалоба (Аспиликуэта, 106), Маунт, Лукаку (Зиеш, 85), Пулишич (Лофтус-Чик, 106, Баркли, 119).

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк (Матип, 91), Конате, Робертсон (Цимикас, 111), Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Кейта (Милнер, 74), Хендерсон, Диас (Роберто Фирмино, 98), Мане, Салах (Диогу Жота, 33).

Предупреждения: Джеймс, 77.

Судья: Поусон (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча

120’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Константинос Цимикас (Ливерпуль).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Жота (Ливерпуль).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Хаким Зиеш (Челси).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Росс Бэркли (Челси).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Рис Джеймс (Челси).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Тиаго Алькантара (Ливерпуль).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Челси).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Руслан Шевченко
Сколько можно эксплуатировать фразу пеналь - лоторея. Нет, бить пеналь тоже мастерство. Нервишки, пижонство...кто тебе "доктор" если ты в " молоко" зарядил мяч, например. Лоторея это когда монетку бросали и определяли лучшего, а так нет.
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+2
Макс Максов
Колись були симпатії до Челсі, тому що Шева там грав! Але через колишнього власника, звісно вболівав за Лівер! Не підвели, молодці!
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+2
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Hg
Такова недолговечная спортивная слава.
Вчера клубные чемпионы мира и победители ЛЧ, а сегодня даже синица улетела.
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0
pol-55
Поки що Ліверу 2раза *лотерея* сприятлива,в фіналі ЛЧ потрібно вигравати,бо 3раз по теорії ймовірності шанси мінімальні.
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0
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