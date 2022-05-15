В субботу, 14 мая, в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), и судьбу трофея решила серия пенальти. 11-метровые не реализовали Аспиликуэта и Маунт у синих, Мане у красных.

В футбольной лотерее больше повезло «Ливерпулю», и команда Юргена Клоппа завоевала второй титул в сезоне (после Кубка лиги). Это 8-й трофей Кубка Англии для «Ливерпуля» за всю историю.

Кубок Англии

Финал, 14 мая, Лондон

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен. 5:6)

Серия пенальти: Алонсо (1:0), Милнер (1:1), Аспиликуэта (не забил), Тьяго Алькантара (1:2), Джеймс (2:2), Фирмино (2:3), Баркли (3:3), Александер-Арнольд (3:4), Жоржиньо (4:4), Мане (не забил), Зиеш (5:4), Диогу Жота (5:5), Маунт (не забил), Цимикас (5:6).