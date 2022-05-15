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Кубок Англии
Челси
14.05.2022, FT 0 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2022, 00:23 | Обновлено 15 мая 2022, 00:27
396
0

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча

Красные в 8-й раз в истории завоевали Кубок Англии

15 мая 2022, 00:23 | Обновлено 15 мая 2022, 00:27
396
0
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 мая, в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), и судьбу трофея решила серия пенальти. 11-метровые не реализовали Аспиликуэта и Маунт у синих, Мане у красных.

В футбольной лотерее больше повезло «Ливерпулю», и команда Юргена Клоппа завоевала второй титул в сезоне (после Кубка лиги). Это 8-й трофей Кубка Англии для «Ливерпуля» за всю историю. 

Кубок Англии

Финал, 14 мая, Лондон

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен. 5:6)

Серия пенальти: Алонсо (1:0), Милнер (1:1), Аспиликуэта (не забил), Тьяго Алькантара (1:2), Джеймс (2:2), Фирмино (2:3), Баркли (3:3), Александер-Арнольд (3:4), Жоржиньо (4:4), Мане (не забил), Зиеш (5:4), Диогу Жота (5:5), Маунт (не забил), Цимикас (5:6).

События матча

120’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Константинос Цимикас (Ливерпуль).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Жота (Ливерпуль).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Хаким Зиеш (Челси).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Росс Бэркли (Челси).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Рис Джеймс (Челси).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Тиаго Алькантара (Ливерпуль).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Челси).
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Источник Sport.ua
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