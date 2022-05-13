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Кубок Англии
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14.05.2022 18:45 - : -
Челси
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Англия
13 мая 2022, 19:56 |
425
0

Челси - Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии

Еще один финал между командами Тухеля и Клоппа

13 мая 2022, 19:56 |
425
0
Челси - Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Англии сезона 2021/2022 на «Уэмбли» сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». Это будет уже второй трофей, который команды разыграют между собой в нынешнем сезоне. 27 февраля они уже встречались в финале Кубка Лиги, и тогда «Ливерпуль» победил в серии пенальти.

«Челси»

В нынешнем сезоне «Челси» ожиданий не оправдал. Команда после победы в прошлогодней Лиге чемпионов летом получила солидное усиление состава, но в плане результатов сделала лишь шаг назад: ранний вылет из Лиги чемпионов и лишь третье место в АПЛ на большом расстоянии от дуэта лидеров.

Поэтому предстоящий финал Кубка Англии для команды Томаса Тухеля – это хороший шанс спасти неудачный сезон. И заодно взять реванш у «Ливерпуля» за поражение в финале Кубка лиги в конце февраля.

Кадровая ситуация в «Челси» накануне финала непростая. Из-за травм не сыграют Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои и Бен Чилуэлл. Также под вопросом участие в матче Нголо Канте.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» сохраняет шансы завоевать в нынешнем сезоне сразу четыре трофея. Кубок Лиги уже в кармане, впереди финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов против «Реала» через две недели. И лишь в АПЛ шансы на титул постепенно из реальных превращаются в теоретические: отыграть отставание в 3 очка от «Манчестер Сити» за два тура до финиша будет практически невозможно.

Серьезная кадровая потеря у «Ливерпуля» накануне финала Кубка Англии только одна – это Фабиньо. Бразилец не успевает восстановиться к матчу против «Челси», но в тренерском штабе Юргена Клоппа надеются, что к финалу Лиги чемпионов против «Реала» через две недели он вернется в строй.

История встреч

На данный момент «Челси» и «Ливерпуль» провели между собой 139 официальных матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне «Ливерпуля»: 63 победы против 43. Еще 33 матча завершились вничью. Разница голов также в пользу мерсисайдцев – 220 против 189.

Прогноз на противостояние

По мнению букмекеров, довольно явным фаворитом предстоящего финала является «Ливерпуль». Вполне возможно, что команде Юргена Клоппа не удастся справиться с «Челси» в основное время матча, но забирать трофей все равно должны именно «Красные». Наша ставка – «Ливерпуль» выиграет Кубок Англии, коэффициент 1,5.

14 мая, суббота

«Челси» – «Ливерпуль»
Лондон. Стадион «Уэмбли». 18:45
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина +
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Источник Sport.ua
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