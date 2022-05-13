Челси - Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии
Еще один финал между командами Тухеля и Клоппа
В финале Кубка Англии сезона 2021/2022 на «Уэмбли» сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». Это будет уже второй трофей, который команды разыграют между собой в нынешнем сезоне. 27 февраля они уже встречались в финале Кубка Лиги, и тогда «Ливерпуль» победил в серии пенальти.
«Челси»
В нынешнем сезоне «Челси» ожиданий не оправдал. Команда после победы в прошлогодней Лиге чемпионов летом получила солидное усиление состава, но в плане результатов сделала лишь шаг назад: ранний вылет из Лиги чемпионов и лишь третье место в АПЛ на большом расстоянии от дуэта лидеров.
Поэтому предстоящий финал Кубка Англии для команды Томаса Тухеля – это хороший шанс спасти неудачный сезон. И заодно взять реванш у «Ливерпуля» за поражение в финале Кубка лиги в конце февраля.
Кадровая ситуация в «Челси» накануне финала непростая. Из-за травм не сыграют Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои и Бен Чилуэлл. Также под вопросом участие в матче Нголо Канте.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» сохраняет шансы завоевать в нынешнем сезоне сразу четыре трофея. Кубок Лиги уже в кармане, впереди финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов против «Реала» через две недели. И лишь в АПЛ шансы на титул постепенно из реальных превращаются в теоретические: отыграть отставание в 3 очка от «Манчестер Сити» за два тура до финиша будет практически невозможно.
Серьезная кадровая потеря у «Ливерпуля» накануне финала Кубка Англии только одна – это Фабиньо. Бразилец не успевает восстановиться к матчу против «Челси», но в тренерском штабе Юргена Клоппа надеются, что к финалу Лиги чемпионов против «Реала» через две недели он вернется в строй.
История встреч
На данный момент «Челси» и «Ливерпуль» провели между собой 139 официальных матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне «Ливерпуля»: 63 победы против 43. Еще 33 матча завершились вничью. Разница голов также в пользу мерсисайдцев – 220 против 189.
Прогноз на противостояние
По мнению букмекеров, довольно явным фаворитом предстоящего финала является «Ливерпуль». Вполне возможно, что команде Юргена Клоппа не удастся справиться с «Челси» в основное время матча, но забирать трофей все равно должны именно «Красные». Наша ставка – «Ливерпуль» выиграет Кубок Англии, коэффициент 1,5.
14 мая, суббота
|«Челси» – «Ливерпуль»
|Лондон. Стадион «Уэмбли». 18:45
|Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина +
|Прогноз Sport.ua – 1:2
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