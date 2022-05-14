В субботу, 14 мая, в 18:45 в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Челси – Ливерпуль. Финал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция