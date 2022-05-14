Англия14 мая 2022, 07:20 | Обновлено 14 мая 2022, 07:27
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Челси – Ливерпуль. Финал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 18:45 финальный матч Кубка Англии
14 мая 2022, 07:20 | Обновлено 14 мая 2022, 07:27
295
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В субботу, 14 мая, в 18:45 в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Челси – Ливерпуль. Финал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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