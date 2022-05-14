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Кубок Англии
Челси
14.05.2022 18:45 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2022, 07:20 | Обновлено 14 мая 2022, 07:27
295
0

Челси – Ливерпуль. Финал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 18:45 финальный матч Кубка Англии

14 мая 2022, 07:20 | Обновлено 14 мая 2022, 07:27
295
0
Челси – Ливерпуль. Финал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 мая, в 18:45 в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Челси – Ливерпуль. Финал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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