Сезон Бундеслиги завершен: ничья Баварии, прощание Холанда, участники ЛЧ
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В Германии завершился сезон Бундеслиги 2021/22. Чемпион «Бавария» в последнем туре не сумел обыграть «Вольфсбург» - 2:2.
Кроме мюнхенского клуба в Лигу чемпионов вышли «Боруссия» Дортмунд, «Байер» и «Лейпциг». Отметим, что дортмундская команда в последнем матче сыграла с «Гертой» 2:1, а игра стала прощальной в команде для Эрлинга Холанда, который переходит в «Манчестер Сити».
Из Бундеслиги вылетели «Гройтер Фюрт» и «Арминия», а «Герта» сыграет переходные матчи.
Чемпионат Германии. 34-й тур
Боруссия Д - Герта 2:1
Голы: Холанд, 68 (с пен), Мукоко, 84 - Белфодил, 18 (с пен)
Вольфсбург - Бавария 2:2
Голы: Винд, 45, Крузе, 58 - Станишич, 17, Левандовски, 40
Арминия - Лейпциг 1:1
Голы: Серра, 70 - Орбан, 90
Байер - Фрайбург 2:1
Гол: Аларио, 54, Паласиос, 90 - Хаберер, 88
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Голы: Калиджури, 11, Григориш, 84 - Нганкам, 24
Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
Голы: Штиндль, 26, Плеа, 44, Хофманн, 45, 68, Эмболо, 53 - Крамарич, 3
Майнц - Айнтрахт 2:2
Голы: Ингвартсен, 10, 59 - Тута, 26, Борре, 35
Штутгарт - Кельн 2:1
Голы: Каладжич, 12, Эндо, 90+2 - Модест, 59
Унион Берлин - Бохум 3:2
Голы: Промей, 5, Авони, 25, 88 - Золлер, 55, Лоувен, 79
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