Сезон Бундеслиги завершен: ничья Баварии, прощание Холанда, участники ЛЧ

В Германии завершился сезон Бундеслиги 2021/22. Чемпион «Бавария» в последнем туре не сумел обыграть «Вольфсбург» - 2:2.

Кроме мюнхенского клуба в Лигу чемпионов вышли «Боруссия» Дортмунд, «Байер» и «Лейпциг». Отметим, что дортмундская команда в последнем матче сыграла с «Гертой» 2:1, а игра стала прощальной в команде для Эрлинга Холанда, который переходит в «Манчестер Сити».

Из Бундеслиги вылетели «Гройтер Фюрт» и «Арминия», а «Герта» сыграет переходные матчи.

Чемпионат Германии. 34-й тур

Боруссия Д - Герта 2:1

Голы: Холанд, 68 (с пен), Мукоко, 84 - Белфодил, 18 (с пен)

Вольфсбург - Бавария 2:2

Голы: Винд, 45, Крузе, 58 - Станишич, 17, Левандовски, 40

Арминия - Лейпциг 1:1

Голы: Серра, 70 - Орбан, 90

Байер - Фрайбург 2:1

Гол: Аларио, 54, Паласиос, 90 - Хаберер, 88

Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1

Голы: Калиджури, 11, Григориш, 84 - Нганкам, 24

Боруссия М - Хоффенхайм 5:1

Голы: Штиндль, 26, Плеа, 44, Хофманн, 45, 68, Эмболо, 53 - Крамарич, 3

Майнц - Айнтрахт 2:2

Голы: Ингвартсен, 10, 59 - Тута, 26, Борре, 35

Штутгарт - Кельн 2:1

Голы: Каладжич, 12, Эндо, 90+2 - Модест, 59

Унион Берлин - Бохум 3:2

Голы: Промей, 5, Авони, 25, 88 - Золлер, 55, Лоувен, 79

Турнирная таблица