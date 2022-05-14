Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью польским СМИ рассказал, где киевский клуб планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне:

«Сразу после благотворительного матча с «Легией» я сказал президенту клуба Игорю Суркису, что было бы хорошо сыграть наши еврокубковые матчи здесь, в Польше.

Польша — отличное место для таких матчей. Тут отличная футбольная атмосфера, а, главное, в Польше сейчас много украинцев. Конечно, лучше было бы играть в Киеве, но если это окажется невозможным, будем играть в Польше. Уверен, что многие украинские болельщики пришли бы на такие матчи, и мы бы чувствовали себя как дома. Это было бы очень важно как для «Динамо», так и для Украины.

В каком именно польском городе мы можем проводить свои еврокубковые матчи? В Польше много замечательных стадионов, это большая страна. Уверен, тут смогут играть свои еврокубковые матчи и «Динамо», и «Шахтер».

Но, как я уже говорил, лучше всего было бы играть в Киеве. Кроме того, я предложил президенту клуба, чтобы мы начали подготовку к сезону именно в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся. Но если сами матчи проводить там будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные матчи, и групповой этап, если удастся туда выйти».