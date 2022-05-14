Ротань назвал состав сборной U-21 на заключительные матчи отбора Евро-2023

17 мая молодежная сборная Украины в Стамбуле приступит к подготовке к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2023 (U-21) против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.

Наставник украинцев Руслан Ротань объявил состав нашей команды на четыре поединка.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Мариуполь» Мариуполь), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба - «Рух» Львов), Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Максим Таловеров («Славия», Чехия).

Полузащитники: Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба - «Шахтер» Донецк), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Полесье» Житомир), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба - «Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Минай»), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – «Черноморец» Одесса), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Богдан Билошевский («Александрия»).

Нападающие: Владислав Ванат («Динамо» Киев), Владислав Супряга («Сампдория», Италия), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия), Богдан Вьюник («Цюрих», Швейцария).

Домашние поединки против Северной Македонии и Франции сине-желтые проведут в Стамбуле на арене «Эсеньюрт Неджми Кадиоглу» (вмещает 4 500 зрителей), где проводит свои игры местный «Истанбулспор».

Что касается обоих выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок Фарерские о-ва — Украина пройдет в Торсгавне на стадионе «Торсволлур» (начало — в 20.00 по киевскому времени), а игра Армения — Украина состоится на стадионе Ереванской футбольной академии в 18:00 по Киеву).

01.06.2022

Фарерские о-ва - Украина.

02.06.2022

Франция - Сербия

Северная Македония - Армения

05.06.2022

Украина - Северная Македония

06.06.2022

Армения - Франция

07.06.2022

Фарерские острова - Сербия.

09.06.2022

Украина - Франция

12.06.2022

Армения - Украина

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Плей-офф: 20-27 сентября 2022 года.

Финальный турнир: июнь/июль 2023 г.