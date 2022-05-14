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  4. Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 21:20 |
3394
6

Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера

Михаила интересуют только еврокубки

14 мая 2022, 21:20 |
3394
6
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, почему отклонил предложение «Брентфорда» и какой клуб предпочитает при возможном переходе.

– Михаил, вокруг твоего возможного трансфера в СМИ сейчас много информации…
– Я сконцентрирован на футболе. Сейчас все мои мысли о сборной Украины и «Шахтере».

– Тем не менее, тобой интересуется большое количество клубов с европейским именем. К переходу в какой из них склоняешься?
– Я игрок «Шахтера», но если клуб примет предложение «Байера» – было бы здорово. Для себя я решил, что это единственный клуб, в который я хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет – останусь в «Шахтере».

– В печати активно пишут о настойчивом интересе со стороны «Брентфорда».
– Я знаю, но при всем уважении, я однозначно не перейду в «Брентфорд». Это середняк АПЛ, не участвующий в еврокубках – а для меня важнейший момент участие в Лиге чемпионов. Я и мои представители поблагодарили «Брентфорд» за это предложение, но мы давно вышли из переговоров. Вопрос перехода в «Брэндфорд» однозначно закрыт.

Повторю еще раз – я игрок «Шахтера» и мое дело играть. А решение о моем переходе примет руководство «Шахтера».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Брентфорд Байер
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Источник Sportarena
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Remark
Чувствую тут эпопея с переходом в другой клуб будет поярче, чем у Супруги 
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+1
shoko
Дивно чути такі виважені коментарі від  юного футболіста. Ще й в такі часі. То му ж Соломону Брентфорд би запронував він би клубу вже істерику закотив би і в інстаграммі б світлину виставив - з дитинства за Брентфорд і за АПЛ От чому завжди кажу що потрібно робити ставку на своїх вихованців,вони з більшою повагою відносяться до клуба який їх виховав і до вболівальників свого клубу.
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+1
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Hg
Жаль. За Байер я точно переживать не буду.
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0
Cherevik22
Ну і сиди в Шахтарі, поки нікому нафіг не впадеш! 
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-3
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