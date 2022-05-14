Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Михаила интересуют только еврокубки
Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, почему отклонил предложение «Брентфорда» и какой клуб предпочитает при возможном переходе.
– Михаил, вокруг твоего возможного трансфера в СМИ сейчас много информации…
– Я сконцентрирован на футболе. Сейчас все мои мысли о сборной Украины и «Шахтере».
– Тем не менее, тобой интересуется большое количество клубов с европейским именем. К переходу в какой из них склоняешься?
– Я игрок «Шахтера», но если клуб примет предложение «Байера» – было бы здорово. Для себя я решил, что это единственный клуб, в который я хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет – останусь в «Шахтере».
– В печати активно пишут о настойчивом интересе со стороны «Брентфорда».
– Я знаю, но при всем уважении, я однозначно не перейду в «Брентфорд». Это середняк АПЛ, не участвующий в еврокубках – а для меня важнейший момент участие в Лиге чемпионов. Я и мои представители поблагодарили «Брентфорд» за это предложение, но мы давно вышли из переговоров. Вопрос перехода в «Брэндфорд» однозначно закрыт.
Повторю еще раз – я игрок «Шахтера» и мое дело играть. А решение о моем переходе примет руководство «Шахтера».
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