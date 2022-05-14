Чемпионство Аякса позволило Динамо стать сеяным в 3-м квалифайне ЛЧ

Поскольку чемпионат Украины был завершен досрочно, «Динамо» не смогло обойти «Шахтер», а вместе с тем потеряло шанс зацепиться за прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Киевляне будут вынуждены стартовать со второго квалификационного раунда, где будут сеяными и сыграют против выце-чемпиона Турции или Кипра.

В случае победы «Динамо» будет сеяным и в третьем квалифайне. Это стало возможным благодаря тому, что «Аякс» в очередной раз стал чемпионом Нидерландов, а ПСВ довольствовалось серебряными медалями.

Существует вероятность, что «бело-синие» будут сеяными и в плей-офф отбора, однако есть сразу два условиях. Во-первых, необходимо, чтобы шотландский «Рейнджерс» выиграл у немецкого «Айнтрахта» в финале Лиги Европы.

Во-вторых, «Марсель» не должен завоевать бронзовые медали во французской Лиге 1. В данный момент «провансальцы» занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, имея гандикап в три балла над третьей.