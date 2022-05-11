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Чемпионат Нидерландов
Аякс
11.05.2022, FT 5 : 0
Херенвен
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Нидерланды
11 мая 2022, 23:06 |
376
0

Аякс в третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов

Эрик тен Хаг уходит в «Манчестер Юнайтед» победителем

11 мая 2022, 23:06 |
376
0
Аякс в третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов
ФК Аякс

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» с разгромным счетом переиграл «Херенвен» (5:0).

Благодаря этой победе команда из Амстердама за тур до окончательния гарантировала себе титул. ПСВ отстал на четыре очка.

Отметим, что «Аякс» в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов, это абсолютный рекорд. У ПСВ на 12 титулов меньше.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг со следующего сезона возглавит «Манчестер Юнайтед»..

Чемпионат Нидерландов. 33-й тур

«Аякс» – «Херенвен» – 5:0
Голы: Тальяфико (19), Бергхюйс (33), Алле (38), Бробби (85), Альварес (90)

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Источник Sport.ua
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