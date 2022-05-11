Аякс в третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов
Эрик тен Хаг уходит в «Манчестер Юнайтед» победителем
В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» с разгромным счетом переиграл «Херенвен» (5:0).
Благодаря этой победе команда из Амстердама за тур до окончательния гарантировала себе титул. ПСВ отстал на четыре очка.
Отметим, что «Аякс» в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов, это абсолютный рекорд. У ПСВ на 12 титулов меньше.
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг со следующего сезона возглавит «Манчестер Юнайтед»..
Чемпионат Нидерландов. 33-й тур
«Аякс» – «Херенвен» – 5:0
Голы: Тальяфико (19), Бергхюйс (33), Алле (38), Бробби (85), Альварес (90)
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ❌❌❌#XXX6 pic.twitter.com/kU88HPcNfi— AFC Ajax (@AFCAjax) May 11, 2022
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