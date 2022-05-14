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  4. Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
WTA
14 мая 2022, 15:23 |
3611
3

Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной

Президент фтр в очередной раз показал всю сущность кадров из страны-агрессора

14 мая 2022, 15:23 |
3611
3
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
фото из открытых источников

В четверг президент федерации тенниса россии шамиль тарпищев позволил себе высказывание в сторону первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которое не на шутку взбесило украинское теннисное сообщество.

74-летний тарпищев заявил, что Свитолина – это «вообще никто». Сказано это было после того, как Элина предложила всем спортсменам из россии и беларуси высказаться о военном вторжении в Украину, чтобы знать, не поддерживает ли кто-то из этих теннисистов кровавые режимы своих стран и их военные преступления.

Для тарпищева это уже не первое скандальное заявление. В 2014 году он получил 25 тысяч долларов штрафа и год дисквалификации от всех мероприятий под эгидой WTA за то, что обозвал Винус и Серену «братьями Уильямс», с которыми, по его мнению, «не так страшно играть, как смотреть на них». Также тарпищев прыгал от счастья после аннексии Крыма и бил себя в грудь, обещая небывалое возрождение тенниса на территории захваченного полуострова. 

Что касается прошлого данного функционера, то оно очень интересное. В 90-е он был близким другом и советником первого президента рф Бориса Эльцина, играл с ним в паре в теннис. Это помогало строить не только политическую карьеру, но и не совсем легальный бизнес с ввозом в россию алкоголя и табака. Конечно же, без налогов и пошлин. Были также близкие связи с криминальными структурами, в то время без этого в россии было никак. Из любопытно можно отметить, что его сын Амир стал директором кубка кремля в 19 лет. 

Кто такой тарпищев, кажется, понятно. А вот что думают о его словах об Элине украинские теннисисты, которые поделились мнением со Sport.ua.

Илья Марченко

«Очень хорошо прокомментировал это высказывание Энди Роддик. Что человеку, который в лучшие годы имел рейтинг 164, называть Свитолину «никем» просто смешно. Могу добавить, что этому деду даже до моих скромных достижений очень далеко. Да и вообще комментировать слова старого маразматика из россии не вижу смысла. Ретвитнул я его высказывание, только чтобы иностранцы понимали, с кем и чем имеют дело».

Сергей Стаховский

«Чего достиг Тарпищев? Как казнокрад он стал миллионером. А как человек он – дерьмо».

Катарина Завацкая

«Это очень некорректное высказывание из уст тарпищева вот так на Элину. Сколько она делает для Украины, украинского спорта: ее фонд, ее максимальная помощь нашим юным игрокам.

Да и вообще, как можно говорить «она никто» – это ужас. Это такое неуважение к женщине. Поэтому таких людей, как он, и его комментарии можно не слушать, не видеть и не воспринимать».

Также отреагировали и теннисные функционеры.

Вице-президент ФТУ Евгений Зукин

«Это неуважение и хамство, которое демонстрирует и высшее руководство россии, и дипломатическое, и теперь уже спортивное. Украинцев как таковых они вообще не уважают. Это было видно не вчера и не позавчера. Все, кто имел возможность с ними общаться, несмотря на все заверения в дружбе лучших намерениях, – уже после Крыма и Донбасса все понимали.

Он считает, что так можно выражаться. Это не первое его высказывание в отношении женщин. Мне очень жаль, что такие заявления могут звучать. Но мы знаем, от кого они раздаются, весь мир должен делать все возможное, чтобы такие функционеры перестали находиться на ведущих ролях в спорте. Кстати, это не просто президент фтр, это действительный член Международного олимпийского комитета. Считаю, что это должно меняться, все должны иметь уважение. И это касается не только Элины Свитолиной. А затыкать рот тем, кто имеет собственное мнение – это не позиция сильного, это позиция слабого».

После тех самых слов члена МОК вступиться за украинку пришлось даже Сергею Бубке, которого и самого немало критикуют за слабую позицию. Но он ограничился общими фразами без особой конкретики. 

Еще раньше в соцсетях слова тарпищева прокомментировали и другие теннисисты.

Александр Долгополов

«Россия ненавидит Украину практически в каждом аспекте. Они убивают нас, насилуют наших женщин и детей, истязают нас. Однако ATP и WTA не видят проблемы в моральном издевательстве над украинскими игроками, заставляя их играть против российских игроков, которые не сказали ни слова относительно этих трудных времен. Никакой дискриминации, ну конечно».

Очень кратко и лаконично оценили высказывании тарпищева и другие теннисисты, который сделали репосты с короткой фразой «Это просто дно». Пожалуй, лучше и не скажешь.

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Шамиль Тарпищев Элина Свитолина Федерация тенниса России Илья Марченко Сергей Стаховский Катарина Завацкая Евгений Зукин Александр Долгополов
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Источник Sport.ua
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Maxcrimea10
Зачем вообще реагировать на рашистских ублюдков?  Просто игнорировать, фактически это пустое место
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+5
alekos59
Товарич гутцайт, чего молчишь, про тарпыщева???
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+2
Володимир Семигайло
Реагувати громоподібно,щоб витурити це гівно зі всіх МОКів і подібних комітетів.
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0
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