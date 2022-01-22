Победа Динамо, новичок Металлиста, Леднев ушел в аренду, фиаско Свитолиной

Главные новости за 21 января на Sport.ua

  • 22.01.2022 07:30
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Победа Динамо, новичок Металлиста, Леднев ушел в аренду, фиаско Свитолиной
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 января.

1. Начали с разгрома. Динамо уверенно победило Атлетико Пульпиленьо
Дубль Цыганкова, голы де Пены и Буяльского позволили киевлянам начать сборы на мажорной ноте

2. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с полузащитником из Эквадора
Хавбек Хуан Касарес будет выступать в Харькове под игровым номером 36

3. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо на год уходит в аренду в Фехервар
Богдан Леднев будет играть в одной команде с Иваном Петряком и Евгением Макаренко

4A. Источник: Десяти игрокам Динамо ищут новые клубы
Киевская команда готова расстаться со многими игроками

5A. 45 спортсменов едет на Олимпиаду. НОК Украины утвердил список
На 12 спортсменов больше, чем на Олимпиаде-2018

5B. Без Меркушиной. Назван состав сборной Украины по биатлону на ОИ в Пекине
На Олимпийских играх нашу страну будут представлять 10 биатлонистов

6A. СМИ: Ливерпуль и Аякс хотят подписать Лунина, Реал просит 20 млн евро
Украинский голкипер в ближайшее время может сменить клуб

6B. Марлос и оранжевое Динамо. Известен клуб, где может объявиться хавбек
Накануне футболист признался, что дал согласие перебраться в США

7A. Жуниор МОРАЕС: «Мы, бразильцы, напуганы новостями о войне»
Форвард «Шахтера» выразил озабоченность по поводу возможного нападения армии РФ на Украину

7B. Жуниор МОРАЕС: «Горжусь тем, что я украинец»
Игрок «Шахтера» просит не верить неправдивым новостям

8A. Без шансов против Азаренко. Свитолина деклассирована в Мельбурне
Украинская теннисистка завершила выступления в рамках Australian Open

8B. Большая битва с Бадосой. Костюк не смогла выиграть матч 3-го круга Aus Open
Марта отыгралась после проигрыша первого сета, но в третьей партии победу одержала испанка

9. Антхольц-2022. Украинки не попали в топ-30 индивидуальной гонки
Выиграла гонку француженка Жюстин Бреза

10A. Остановка (не)обязательна. Шевченко стоит взять паузу в тренерской карьере
Экс-тренеру сборной Украины нужно обдумать стратегию своей дальнейшей работы

10B. БОНДАРЕНКО: «Теперь вся Камбоджа знает, что такое украинский футбол»
Украинцы завоевали золотые медали местного чемпионата

Источник — Sport.ua

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