Остановка (не)обязательна. Шевченко стоит взять паузу в тренерской карьере

Чуть более двух месяцев бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проработал в итальянской Серии А наставником «Дженоа». Его увольнение из стана «грифонов» не стало сюрпризом – команда не демонстрировала ни игры, ни результата, хотя насколько серьезна в этом всем вина именно украинского специалиста, можно спорить до хрипоты в голосе.

Как бы там ни было, но боссы «Дженоа» оказались невероятно близорукими и нетерпеливыми, чтобы дать Шевченко столько времени на построение новой команды, как тот получил ранее в национальной команде Украины. Хотя увольнение из генуэзского клуба вряд ли стало серьезным ударом для специалиста – по неофициальным данным, Андрей Николаевич сохранил контрактные обязательства с «Дженоа», по условиям которых будет продолжать получать оговоренную в самом начале сумму вознаграждения вплоть до лета 2024 года.

Неплохо устроился? Безусловно, хотя Шевченко в «Дженоа» не один такой, ведь прямо сейчас «грифоны» также продолжают исправно выполнять договорные обязательства перед двумя другими экс-наставниками команды Давиде Баллардини и Роландо Мараном. Так просто не придется выплачивать неустойку одним платежом, а можно разбить выплаты по периодам, значительно снизив стрессовую нагрузку на клубный бюджет.

По экспертным оценкам, озвученным в итальянской прессе, личный контракт с «Дженоа» принесет Андрею Шевченко порядка 6 миллионов евро чистыми. Это вполне пристойные деньги, чтобы позволить себе комфортную жизнь в Италии, Англии, Украине, или где еще пожелается. Но экс-коучу «сине-желтых», по-видимому, не слишком хочется задерживаться без работы. Неудивительно, что еще до официальной отставки из «Дженоа» вокруг персоны Шевченко начали интенсивно распространяться слухи об интересе к украинцу со стороны других футбольных субъектов – не только клубов, но и национальных ассоциаций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Например, прямо сейчас Шевченко рьяно сватают на пост главного тренера сборной Польши, которой в марте предстоит сыграть в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против команды России. Чуть ранее пост коуча «бело-красных» покинул португалец Паулу Соуза, который отбыл на более «сочное» с финансовой точки зрения предложение из бразильского «Фламенго».

Неофициальные источники утверждали, что зарплата Паулу Соузы в сборной Польши после уплаты налогов составляла 850 тысяч евро. Но представители Шевченко в переговорах с руководством Польского футбольного союза назвали просто астрономическую сумму, которую желает иметь экс-коуч сборной Украины, - 3 миллиона евро в год. Из-за непомерных аппетитов украинца боссы польского футбола решили обратиться к экс-наставнику «бело-красных» Адаму Навалке, но и с ним в последний момент произошли расхождения в условиях контракта.

Интересно, что приблизительно в это же время на Шевченко выходили боссы «Галатасарая», крайне неудачно выступающего в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги и уже отправившего в отставку свою легенду Фатиха Терима. Но украинского коуча перспектива поработать со стамбульцами не впечатлила, и он ответил на предложение отказом. А вскоре еще и португальская «Бенфика» решила официально отрапортовать, что не имеет интереса к сотрудничеству с Шевченко, хотя особых слухов по этому поводу в СМИ даже не возникало.

Столь активное муссирование в журналистских кругах различных вариантов по поводу будущего Шевченко заставляет задуматься о единственном логичном в этой ситуации выводе – эта волна попросту искусственно генерируется агентами и представителями экс-коуча сборной Украины, которые хотят в максимально короткие сроки и на гребне славы от пока еще незабытого успеха коуча с «сине-желтыми» на Евро-2020 подыскать для своего клиента еще один «хлебный вариант».

Но нужно ли Шевченко прямо сейчас возвращаться к тренерской работе? Если стоит задача заработать как можно больше и, как говорится, не отходя от кассы, то, пожалуй, безусловно. Однако если Андрей Николаевич действительно хочет выстроить качественную карьеру тренера, то ему лучше взять небольшую паузу, остановиться и задуматься над стратегией для дальнейшего роста и развития.

Посредине сезона Шевченко реально может получить пусть даже и весьма выгодный с финансовой точки зрения, но зато крайне проблемный, исходя из спортивных результатов, проект. Перечисленные «Бенфика» и «Галатасарай», равно как и «Дженоа», с которой у Шевы не сложилось – звенья именно этой цепи. Приход в сборную Польши, несмотря на присутствие в этой команде лучшего игрока минувшего года по версии ФИФА и множества рядовых болельщиков Роберта Левандовски, также не станет «сладкой булочкой» для любого тренера, ведь уже с первого же матча новому коучу придется добывать результат, и отвечать за него по всей строгости. Потенциальное поражение от России в первом матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022 будет настоящим фиаско для «бело-красных», оправиться от которого будет очень непросто.

Конечно, если Шевченко хочет и далее, по аналогии с опытом работы в «Дженоа», продолжать зарабатывать на футболе, отводя результаты на второй план, то и сборная Польши, и нынешний «Галатасарай» и уж тем более «Бенфика» будут для него подходящими вариантами. Даже если оттуда через полгода уволят, то правильный размер компенсации сгладит все негативные впечатления. Но хочется верить, что Андрей Николаевич не смотрит на дело всей его жизни, коим является футбол, исключительно через призму финансовой составляющей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Тассотти (слева) и Андрей Шевченко

Если последняя догадка правильна, то Шевченко не вернется к тренерскому ремеслу как минимум до ближайшего лета. Он будет выжидать предложение от клуба, где сможет изначально влиять на большинство факторов – начиная от формирования полноценного тренерского штаба, выбора места для проведения сборов и заканчивая влиянием на трансферную политику. Только тогда от Шевченко можно будет ждать результатов, способных оказаться сопоставимыми с теми, которые в последние годы работы коуч давал в сборной Украины.

Нельзя забывать, что Шевченко, в отличие от, к примеру, своего предшественника в сборной Украины Михаила Фоменко или последователя Александра Петракова, никогда не имел статуса так называемого кризис-менеджера. Он пришел в стан «сине-желтых» после провала на Евро-2016, когда практически любой результат воспринимался бы обществом, как успех, но в первом цикле, коим стал отбор на ЧМ-2018, для Шевы еще и «соломки подстелили», когда изначально заявляли, что сборная Украины может не поехать на финальную часть турнира в Россию, даже если квалифицируется туда по спортивному принципу. В «Дженоа» подобной вольготности Шевченко не ощутил, и после 11 матчей во всех турнирах, в которых была добыта лишь одна победа, был отправлен в отставку.

Стратегия «работать в долгую» - это тренерская преференция, которую нужно заслужить, выстрадать или выждать. Пока у Шевченко не такая обширная практика работы коучем, чтобы понять, по какому варианту предпочтет идти Андрей Николаевич. Но чего точно не хочется видеть, так это банальной «торговли» своим именем и прежними заслугами. На этом, конечно, можно заработать даже больше (прежде всего, за счет неустоек), чем при стабильной тренерской практике на одном рабочем месте, но вряд ли подобная стратегия поможет Шевченко войти в историю еще и в качестве топового тренера. В конце концов, у Шевы есть прекрасная возможность сделать правильные выводы на чужих ошибках, не повторив их и не скатившись до обмена «любезностями» с бывшими работодателями, как это произошло в карьере другого легендарного в прошлом украинского футболиста и успешного с точки зрения работы со сборной Украины тренера – Олега Блохина…