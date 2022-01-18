Бенфика официально объявила, что не вела переговоры с Шевченко

Украинский тренер не возглавит португальский клуб

  • 18.01.2022 10:18
  • 262 просмотра
  • 3 комментария
Бенфика официально объявила, что не вела переговоры с Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» опубликовала официальное заявление, в котором опровергла слухи о переговорах с украинским тренером Андреем Шевченко.

Напомним, 15 января украинец был уволен из «Дженоа». 

«Бенфика» уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуша. Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой минимум до конца сезона», - говорится в заявлении «Бенфики».

Ранее сообщалось, что Шевченко не станет возглавлять сборную Польши.

Источник — ФК Бенфика

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 18.01.2022 10:21
    +2
    Збірна польші, бенфіка.... який мудак розводить такі слухи??
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.01.2022 10:20
    +1
    журналюги Шеву будуть зараз в кожен клуб без тренера свататти...
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 18.01.2022 10:22
    0
    Ви вже заірали зі своїми придуманими нрвинами і своім дурємаром- пазікою
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