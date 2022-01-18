Бенфика официально объявила, что не вела переговоры с Шевченко

«Бенфика» опубликовала официальное заявление, в котором опровергла слухи о переговорах с украинским тренером Андреем Шевченко.
Напомним, 15 января украинец был уволен из «Дженоа».
«Бенфика» уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуша. Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой минимум до конца сезона», - говорится в заявлении «Бенфики».
Ранее сообщалось, что Шевченко не станет возглавлять сборную Польши.
Источник — ФК Бенфика
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