Алекс ВЕЛИКИХ: «Шевченко нужно взять определенную паузу»

Скаут высказался об отставке украинского тренера из «Дженоа»

  • 16.01.2022 09:19
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Алекс ВЕЛИКИХ: «Шевченко нужно взять определенную паузу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Скаут Алекс Великих прокомментировал решение «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера:

«В Италии были разные мнения относительно вероятности отставки Шевченко. До последнего считалось, что Шевченко выведет команду на матч с «Фиорентиной».

Игра с «Миланом» в Кубке Италии (1:3) давала определенную надежду. Другая часть итальянского футбольного сообщества была уверена, что дни Андрея Шевченко в «Дженоа» сочтены.

Видимо руководство по каким-то причинам посчитало, что не совпадают взгляды тренера на формирование команды со взглядом, который делает спортивный директор клуба. В пользу спортивного директора клуба свидетельствуют приобретения футболистов без опыта игры в Серии А. Это молодые игроки, возможно, на перспективу, но не те, которых хотел Андрей Шевченко.

Шевченко приобрел интересный опыт работы на клубном уровне. Это даст возможность ему понять, как движется механизм в топ-лигах, где работает не только имя или обещания руководства. Здесь нужно бороться за результат в каждом туре.

Потеря Мальдеры стала достаточно серьезным аргументом. Думаю, ему сейчас нужно взят определенную паузу, которая не должна затянуться. Ему стоит рассмотреть предложение «Бенфики», о которой говорили ранее, или, возможно, дождаться другого вызова», — сказал Великих.

Ранее сообщалось, что Шевченко вскоре может возглавить сборную Польши.

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Источник — Футбол 1/2/3

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