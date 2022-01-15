Андрей Шевченко после Дженоа: путь воина или путь рантье?

Валерий Василенко считает отставку украинца логичной. И ждет от Шевы следующего шага

  • 15.01.2022 22:40
  • 3042 просмотра
  • 11 комментариев
Андрей Шевченко после Дженоа: путь воина или путь рантье?
© Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения от «Специи» судьба главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко была фактически предопределена. На исправление ситуации ему отводили один матч – кубковый поединок против «Милана». По сравнению с предыдущими играми, встречу против «россонери» подопечные бывшего наставника сборной Украины провели более-менее. Но все равно проиграли. В клубе подумали два дня, и указали Андрею Николаевичу на дверь. Странное решение. Если говорить в контексте стратегии. Но закономерное, если говорить о текущей турнирной ситуации…

***

…Не заладилось с самого начала. Несмотря на статус одной из самых титулованных итальянских команд, успехи «Дженоа» остались в прошлом. Очень далеком прошлом. Сейчас «грифоны» - даже не середняк, а аутсайдер серии А, коллектив, балансирующий между первым и вторым эшелонами. И поменять ситуацию в клубе не могут уже которое десятилетие.

Но с приходом новых амбициозных инвесторов в генуэзский клуб и цели были поставлены абсолютно новые. Почти революционные: кардинально изменить ситуацию к лучшему. Поэтому и был без шума и пыли уволен «пилигрим» итальянского тренерского цеха Баллардини, умений которого хватало лишь на то, чтобы удержать «Дженоа» в элите.

Логично было бы предположить, что вместо Баллардини на тренерском мостике появится матерый специалист, знающий не только толк в деле, но и посвященный во внутреннюю кухню серии А. Кто-то вроде Раньери. Но новые собственники «грифонов» решили сделать ход конем, пригласив наставника без малейшего опыта клубной работы.

Даже сейчас сложно сказать, почему их выбор пал на Шевченко. В принципе, догадок на сей счет было много. Сейчас все они не имеют ни малейшего веса. Однако слова, сказанные новоиспеченным главным тренером «Дженоа» - о возрождении былой славы некогда великого клуба – запомнили все. Как и о том, что Шевченко и проект «Дженоа» - сотрудничество на годы.

Но сотрудничество закончилось после двух месяцев. Мне лично кажется, что американские работодатели так и не поняли, кому они доверили штурвал команды. А украинский наемный работник тоже не понял, куда попал. Включаться в работу нужно было очень оперативно, а не разрываться между Лондоном, Киевом и Генуей. Нужно было ставить игру, ломать психологию игроков, выискивать внутренние резервы. Да, было много травмированных – и это чистая правда. Был сложнейший турнирный график, и это тоже так. Но что вы хотели? Это вам не три-четыре официальных поединка за полгода, там действительно пахать нужно. Похоже, Андрей к этому графику оказался банально неготовым.

Getty Images/Global Images Ukraine

Да и в сугубо профильных характеристиках он тоже не преуспел. Мягко говоря. При Баллардини «Дженоа» забила 16 мячей в 12 матчах, а при новом тренере – лишь три в девяти играх. При бывшем тренере «грифоны» балансировали на грани вылета, при новом – рухнули в эту самую зону. Трусливая тактика в атаке, в обороне – банальные выносы мяча подальше от своих ворот – вот так, если говорить примитивно, работала команда при Шевченко. И луча света в этом темном царстве не было видно. Поэтому нынешний тренерский штаб «Дженоа» и был отстранен. Все правильно, если смотреть в турнирную таблицу. И все довольно странно, если исходить из того, что сотрудничать планировали годы…  

***

…Два месяца работы, увольнение, отступные, поговаривают, порядка двадцати миллионов евро. В ближайшем будущем Андрей Николаевич точно не будет иметь проблем, как бы заработать на кусок хлеба с маслом. Да и если захочет взять творческий отпуск – поди чертовски устал за это время – никто возражать не будет: «подушка безопасности» внушительная.  

Однако с репутационной точки зрения его отставка – сильнейший удар под дых. В Геную Андрей Николаевич въезжал фактически на белом коне: в статусе четвертьфиналиста Евро-2020, а еще более важно – живой легенды серии А. Теперь от этого статуса останется лишь изжога. Футбольная публика очень переменчива. И жестока. Вчера ты герой, а сегодня – неудачник. Даже с двадцатью «лишними» миллионами на банковском счете.

По всей видимости, с розовой мечтой - возглавить в ближайшее время родной «Милан» или «двоюродный» «Челси» - придется распрощаться. Увы, но Шева на поприще клубного тренера ничем себя не проявил, ничего не показал «эдакого». Собственно, он вообще ничего не продемонстрировал за отведенное время. Реальность оказалась жестокой. Не дали времени на раскачку, не дали времени на притирку, не дали времени на самолюбование. В общем, ничего не дали. Кроме денег. Он явно ожидал иного подхода.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вы помните, как его практически носили на руках у нас, и как он сам себя носил? В сборной Украины Андрей Николаевич был фактически исполняющим обязанности царя. А после Португалии – и вовсе царем. И если бы он не потерял почву под ногами после Евро-2020, и сейчас бы рулил нашей национальной командой.

Но это уже лирика. А проза в том, что в Генуе Андрей Шевченко был просто тренером. Просто наемным работником, от которого требовали только результат, а не умение себя играть, преподносить или олицетворять футбол.

Результата он не дал. А это самое очевидное, что не нравится, не устраивает во внешности тренера. Так что арриведерчи по делу.

***

А вот дальше начинается самое интересное. В смысле, для Шевченко. Уверен, что о существовании футбольного клуба «Дженоа» украинские футбольные болельщики в большинстве своем забудут уже завтра. Но персона лучшего отечественного футболиста времен Независимости все равно будет притягивающей, будоражащей. Какой он изберет путь в дальнейшем? Посвятит себя семье, выставочным матчам и гольфу? Или, как его бывшие партнеры по «Милану» - Индзаги-старший, Зеедорф, Неста, Гаттузо, в общем, «сбитые летчики» после первой пробы пера, найдет в себе силы вернуться в ремесло? Не чураясь работы в низших дивизионах. Доказывая, что провал на видном месте был случайностью.

Если честно, мне лично бы хотелось, чтобы Андрей Николаевич выбрал второй путь: возглавил какую-то команду серии В, прошел с ней множество боевых крещений и вернулся в серию А. Уже матерым мастером, который способен к поступку. И к руководству «Миланом». Такой путь – путь настоящего воина.

Но если он выберет первый путь – жить на проценты, - я это тоже пойму и приму. Собственно, не всем же быть Антонио Конте. Или Валерием Лобановским.

Валерий Василенко, Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dfkbvj
    Dfkbvj, 15.01.2022 23:59
    +1
    У самурая нема цілі, тільки шлях...
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    barca_messi
    barca_messi, 15.01.2022 23:52
    +1
    Мне кажется, что-то слишком рано вы списываете Шеву! Он, настоящий боец! Недаром у него такая сумасшедшая карьера игрока! Нашего Шеву так просто не сломить, он ещё это докажет!
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    mb_cdi
    mb_cdi, 15.01.2022 23:43
    +1
    Поставьте на его место Гвардиолу или Клоппа. Думаю результат был бы тот же. Нет состава....пулю так говорится из.....не сделаешь. Время покажет что из себя представляет Шевченко ка тренер.
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    avk2307
    avk2307, 15.01.2022 23:41
    +1
    Oman, 15.01.2022 23:35
    Все адекватные люди считают, что его нужно поставить тренером Динамо Киев. И тогда Динамо точно возьмет свое место, 3-4 позиции в УПЛ!
    Динамо Киев Шеве радо всегда., но не в качестве тренера.
    Он много для команды сделал, но как тренер пока лучше пусть тренируется на "кошках"...
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    Petya3578
    online
    Petya3578, 15.01.2022 23:29
    +1
    Надо наконец принять, что Шева тренер и Шева игрок - это разные категории. Да, команда была слабая, но они играли даже хуже, чем раньше.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 15.01.2022 22:56
    +1
    Путь на PokerStars.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.01.2022 00:09
    0
    Взять любого итальянского тренера там порой провалов больше, чем прорывов. И ничего, как-то переключаются на новые задачи, сделав выводы. Взять Раньери, из Атлетико уволен, из Челси уволен, из Валенсии ушел, с Ювентусом и Ромой расторг по обоюдному, из Интера уволен, из Греции уволен. И только в Лестере, выиграв АПЛ, сказали вот это тренер! Сваха переезжая на самом деле, не боящаяся трудностей в то же время. Шевченко тоже нельзя сдаваться и срочно искать себе клуб, но только не в Польшу.
    Ссылка
    Oman
    online
    Oman, 15.01.2022 23:35
    0
    Все адекватные люди считают, что его нужно поставить тренером Динамо Киев. И тогда Динамо точно возьмет свое место, 3-4 позиции в УПЛ!
    Ссылка
    Всеволод Фомичев
    Всеволод Фомичев, 16.01.2022 00:04
    -1
    Позор и больше ничего. Футболист был прекрасный. Но только в Динамо и Милане.
    В Челси был уже бег по граблям.
    Ну а клубный тренер из него просто никакой.
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 15.01.2022 23:51
    -1
    статус "рантье" не мешает, а скорее помогает заниматься любимым делом...
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 15.01.2022 23:44
    -1
    Petya3578, 15.01.2022 23:29
    Надо наконец принять, что Шева тренер и Шева игрок - это разные категории. Да, команда была слабая, но они играли даже хуже, чем раньше.
    А ты так пристально следил за игрой Дженоа?
    Давай не будем бросать дерьмо на вентилятор.
    Завтра это сделает анал футбол
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