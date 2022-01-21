БОНДАРЕНКО: «Теперь вся Камбоджа знает, что такое украинский футбол»

Украинских футболистов и тренеров всегда можно было встретить в разных уголках мира. К сожалению, мы знаем далеко не обо всех, но всегда гордимся нашими соотечественниками, когда становится известно, что они добились успеха. Как, например, Олег Старинский, главный тренер Пномпень Краун, выигравший чемпионат Камбоджи. Добывать золотые медали ему помогали футболист Валерий Гришин и ассистент Анатолий Бондаренко. Именно с Анатолием нам удалось пообщаться во время его отпуска в Украине.

– Вас нельзя назвать новичком в Камбодже. Раньше вы уже тренировались там.

– Да, вместе с Олегом Старинским мы пять лет назад работали в Камбодже с тем же Пномпень Краун. После завершения контракта вернулись домой. Олег Старинский пошел в команду U-19 Шахтера, где два года был аналитиком, но в конце 2020 года снова получил приглашение в Пномпень Краун. А вскоре вернулся и я.

За пять лет футбол в стране сильно изменился. Соревнования во второй лиге из-за пандемии не проводились. В высшей лиге должны были играть в два круга 13 команд. Но после двух локдаунов регламент был изменен. Мы успели сыграть один круг, после чего команды разбили на верхнюю восьмерку и нижнюю пятерку.

– Большая ли была конкуренция за чемпионство?

– Есть пять команд, которые ежегодно претендуют на первое место. Это клубы со стабильным финансированием. Все решают мелочи. Кто лучше сыграет с конкурентами, кто пригласит классного легионера, кто окажется лучшим в тактическом плане.

Мы шли довольно неплохо, потом конкуренты начали нас догонять, мы удачно сыграли с ними и все решалось в последнем туре. Нас устраивала только победа, и мы в очень непростой игре выиграли 1:0 у действующего чемпиона. Вы можете представить, какие это были эмоции. Пномпень Краун взял седьмое чемпионство после шестилетней паузы.

При этом у нас достаточно молодой состав. По заявке средний возраст – 21, а если брать выходивших на поле, то 24. Также нужно отметить, что у нас очень хорошая база. Собственно. Чем могут похвастать не все команды. Но инфраструктура в стране улучшается, и это радует. Конечно, есть нюансы, в сезон дождей поля просто заливает. Почва не такая как у нас, вода долго держится, дренажные системы не всегда справляются. Иногда матчи доиграют на следующий день.

– Насколько влияет на игру высокая влажность?

– Очень сложно играть, кроме влаги здесь еще и жара. Кто был в Таиланде, поймет. Часто мы делали тренировку на семь утра, потому что жара начинается в 08:30. А матчи домашние играли в 18:00, через час после того, как жара спадала. Но у нас на стадионе есть искусственное освещение, а оно не у всех команд. Когда играешь в жару, темп падает.

– В нашей первой лиге ведущие команды Камбоджи были бы на каком месте?

– Трудно сказать, думаю, не потерялись бы точно, смогли бы уверенно занимать места в топ-10. Местные игроки не очень высокие, обычно играть на втором этаже берут легионеров. Всего можно заявить пять иностранцев, из которых двое должны быть из азиатского региона. На поле же одновременно могут находиться четыре легионера. В основном приезжают футболисты из Японии.

– Среди ваших подопечных есть один украинец…

– Да, Валерий Гришин, воспитанник Шахтера. К тому же у него и раньше был опыт игры в Азии, в Бангладеше. Он очень хорошо вошел в команду, стал лидером, чувствуется хорошая школа. Он универсальный игрок и может закрыть разные позиции. Мы с ним пролонгировали контракт еще на один год.

– Насколько Камбоджа для вас экзотическая страна?

– Здесь я уже ко всему привык, но очень чувствуется отличие от Украины. Это тропики, постоянно жаркая погода, другие люди. Но все дружелюбны и приветливы, в том числе и к иностранцам. Конечно, есть языковой барьер. Мы работаем с переводчиком с кхмерского. Местные английский тоже немного знают.

– Что вы принесли в чемпионат в футбольном плане?

– Свой стиль игры. Многие местные команды играют очень просто. Несколько касаний мяча и длинная передача вперед в борьбу. Что-то сродни английскому стилю. Мы опустили мяч вниз, пытаемся играть в короткий и средний пас, строим игру через владение мячом. По таким показателям как прессинг, позиционные атаки, перехваты у нас 1-2 места по итогам сезона. Это все опыт Олега Старинского. Местная пресса и болельщики довольны таким комбинационным футболом. Трибуны не пустые.

– На новый сезон задание руководство клуба уже озвучило?

– В первую очередь мы должны подтвердить титул чемпиона. Также есть задача и на международной арене. В Лиге чемпионов АФК мы не сыграем, ведь в Камбодже слишком низкий рейтинг, но нас ждет Кубок АФК, это как аналог Лиги Европы. Первые матчи мы проведем в июне. К нам в группу попали команды из Сингапура, Мьянмы и Вьетнама. Мы должны как минимум выйти в плей-офф.

Уже сейчас у нас начинается предсезонный турнир. Там будут играть команды с чемпионата. И все эти игры тоже смотрят местные зрители. До пандемии были заграничные сборы, в Таиланде, Вьетнаме, но пока от этого пришлось отказаться.

– Сколько игроков из вашей команды вызываются в сборную и насколько сильна национальная команда?

– От нас в сборную обычно вызывают от трех до пяти игроков. Камбоджа занимает 171 место в рейтинге ФИФА. Пока, к сожалению, команда не претендует на что-нибудь существенное, как, например, выход на чемпионат мира. Но есть локальные задачи. В 2023 году пройдет южно-азиатский чемпионат среди национальных команд U-23. Камбоджа делает все, чтобы выиграть этот турнир. Например, согласно регламенту в стартовом составе на матчах внутреннего чемпионата должно быть два игрока 2001 года рождения. Конечно, есть свои нюансы, ведь квалифицированных футболистов такого возраста немного.

– Планируете еще кого приглашать в команду из Украины?

– Уже велись поиски, нам нужен нападающий. Но пока никого не нашли. Кого-то не устраивает климат, кто-то не подошел по уровню. Думаю, в будущем мы еще попытаемся взять украинского футболиста. Здесь проблема еще в том, что не все знают, что мы там работаем и не смотрим в ту сторону. Хотя условия в азиатском футболе приличные, в том числе и финансовые, есть хороший вектор развития футбола. Трансляции матчей проводятся. В том же Facebook. Приятно будет, если там среди зрителей появятся и украинские болельщики.

Вячеслав ЛАШУК