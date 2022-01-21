Жуниор МОРАЕС: «Горжусь тем, что я украинец»

Игрок «Шахтера» просит не верить неправдивым новостям

  • 21.01.2022 19:11
  • 619 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Горжусь тем, что я украинец»
© УАФ. Жуниор Мораес (справа)

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес отреагировал на критику в его адрес из-за публикации слов о том, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.
 
«Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!
 
С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.
 
Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни», – написал Мораес в инстаграме.

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 21.01.2022 19:24
    +2
    В первом колене
    Ссылка
    rosti79
    rosti79, 21.01.2022 19:28
    0
    в младшие лейтенант
    мальчик молодой
    добро пржалывать в ВСУ
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 19:15
    -2
    Красавец, это тебе не га==ать сидя в Испании и что-то там писать о патриотах.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности