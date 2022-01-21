Жуниор МОРАЕС: «Горжусь тем, что я украинец»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес отреагировал на критику в его адрес из-за публикации слов о том, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.



«Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!



С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.



Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни», – написал Мораес в инстаграме.