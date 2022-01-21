Жуниор МОРАЕС: «Мы, бразильцы, напуганы новостями о войне»

Форвард «Шахтера» выразил озабоченность по поводу возможного нападения армии РФ на Украину

  • 21.01.2022 09:11
  • 2831 просмотр
  • 9 комментариев
Жуниор МОРАЕС: «Мы, бразильцы, напуганы новостями о войне»
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес заявил, что переживает по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину, потому как ранее уже пережил подобный момент, находясь в Донецке.

«Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится».

«Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны», - сказал Мораес.

Отметим, что с 2011 по 2015 годы Жуниор Мораес выступал за донецкий «Металлург». В марте 2019 года форвард получил гражданство Украины, и провел в рядах «сине-желтых» 11 поединков, в которых забил 1 мяч.

Источник — Lance

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 09:17 (изменен)
    +13
    Как только со сборной Украины попёрли, сразу бразильцем стал) А в армии нашей послужить не хочешь?
    Ссылка
    Chuess
    online
    Chuess, 21.01.2022 09:19
    +8
    Діяти це бігти з країни? Ти наче укрінець вже
    Ссылка
    Ghostly
    Ghostly, 21.01.2022 10:04
    0
    Сразу видно, что политинформацию в команде не проводят.
    Операция это у нас.
    А военное положение должен был ввести ещё Турчинов. Но тогда бы не выбрали Порошенко, а потом и Зеленского. Вот так всё гибридно стало в 2014...
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    yurchik553
    yurchik553, 21.01.2022 09:35
    0
    Ви тут мільйони зашибаєте і ще налякані, я живу в собачій будці на 30 кв.м. і готовий іти воювати
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 21.01.2022 10:00
    -2
    Очкує бо має наш пачпорт - дадуть кірзаки та на полігон поженуть.
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    PETP0
    PETP0, 21.01.2022 09:58
    -2
    Да оно всю жизнь было перепуганным предателем, чему удивляться?
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    Andrey111
    Andrey111, 21.01.2022 10:10
    -5
    В окопы его, быцюган большой, пусть гнанатометы таскает
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    PFCLviv
    PFCLviv, 21.01.2022 10:06
    -5
    Погубить в гудок до Бразилії!
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    r_ua_us
    r_ua_us, 21.01.2022 09:58
    -5
    переживает по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину....
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    как же так... украина же с русскими с 2014 воюет...или нет?
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