Жуниор МОРАЕС: «Мы, бразильцы, напуганы новостями о войне»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес заявил, что переживает по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину, потому как ранее уже пережил подобный момент, находясь в Донецке.
«Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится».
«Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны», - сказал Мораес.
Отметим, что с 2011 по 2015 годы Жуниор Мораес выступал за донецкий «Металлург». В марте 2019 года форвард получил гражданство Украины, и провел в рядах «сине-желтых» 11 поединков, в которых забил 1 мяч.
Источник — Lance
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Операция это у нас.
А военное положение должен был ввести ещё Турчинов. Но тогда бы не выбрали Порошенко, а потом и Зеленского. Вот так всё гибридно стало в 2014...
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как же так... украина же с русскими с 2014 воюет...или нет?
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