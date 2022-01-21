Без шансов против Азаренко. Свитолина деклассирована в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Австралии.
В поединке третьего раунда украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).
Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 0:6, 2:6
Этот матч ничего хорошего для украинского тенниса не предвещал, надежды были разве что на чудо. Так сложилось, что Азаренко по каким-то неведомым причинам стала абсолютно непреодолимым барьером в карьере Свитолиной. Это было и в лучшие времена для украинки, чего уж было ожидать сейчас.
С самого начала Элина начала нервничать. Уже в первом гейме Виктория добралась до брейкпоинтов, а отдала его украинка после двойной ошибки. Свитолина не выдержала на второй подаче, во время которой соперница постоянно создавала давление своим великолепным приемом. Кошмар продолжился во втором гейме, во время геймбола Азаренко Элина ошиблась, пробивая смэш, хотя до того своими атакующими действиями загнала оппоненту в глухую защиту, подготовив шикарную атакующую позицию. Видимо, такие детские ошибки еще больше убили уверенность Элины в своих силах, потому что дальше начался какой-то кошмар. Порой мы видели игру в стиле Даяны Ястремской в ее худший день. Свитолина почему-то спешила, выбирала неправильные решения, отправляла мячи в метровые ауты – в общем, «баранку» получила заслуженно. Статистика первого сета – жуть.
Никаких ожиданий от второй партии не было, но нужно было хотя бы восстанавливать репутацию. Проиграть Азаренко совсем не зазорно, но нужно же хотя бы побороться. К счастью, во второй партии удалось нащупать первую подачу, благодаря чему выходило сражаться хотя бы за свои геймы. В середине сета даже выпал шанс отыграть брейк, но после удара Свитолиной корт снова оказался маловат. Отдав украинке два гейма, Азаренко, видимо, решила, что этого достаточно и принялась побыстрее доигрывать этот матч. Но финальный аккорд получилось сделать с большим трудом. Свитолина уперлась рогом в восьмом гейме на приеме, отыграла пять матчболов, имела три брейкпойнта, но Виктория все же дожала.
Сегодняшний матч показал, что Элина пока совсем не конкурентна против топовых теннисисток. Поражение читалось, но вышло даже хуже, чем самые пессимистические прогнозы. Свитолиной и ее новой команде нужно хорошо проанализировать выступления в Австралии, потому что уровень игры Элины сейчас явно не соответствует ни ее рейтингу, ни ее ожиданиям.
Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.
В следующем раунде Азаренко сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).
Источник — Sport.ua
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К сожалению больше сегодня благодарить не за что...
Входила в этот турнир в плохой форме.
Поэтому третий круг честно говоря, это наверное был предел для такой формы.
Как то не могут они быть с Монфисом на одной волне в игре!
Если Элина в топ форме у него спад.
Если у Монфиса явный прорыв в этом сезоне, у Элины пошёл жесткий спад!
Уверен, Элина прибавит по ходу сезона!
Така купа помилок від "гравця оборони" просто не припустима
А тепер питання до глорів Еліни, моїх улюблених спеціялістів та інших альтернативно обдарованих. Хоч зараз-то ви бачите, куди котиться Еліна разом зі своєю грою? Три роки якість гри падала, на четвертий пішов повний розвал. Знову будемо розповідати, що все гаразд, просто треба трохи потерпіти? Чи до пенсії будемо згадувати 2017-18 роки розквіту Еліни? Чи ще простіше - традиційно обізвемо всіх незадоволених тупими хейтерами та диванними експьордами?
Оцінювати потрібно те, що є тут і зараз, а не колишні заслуги. При адекватній оцінці дій як самою спортсменкою, так і наближеними до неї особами, разом із вболівальниками завжди є можливість виправити ситуацію. А якщо сама Еліна заявляє, що матч із Ферро зіграла добре, про яке виправлення можна казати?
І ще одне запитання. Хоч сьогодні Еілна знайде в собі сили вибачитися за свій так званий теніс перед українськими вболівальниками, що не спали половину ночі? Чи наші очікування - то наші проблеми, як казав один невеликий запоребрик?
Зате був яскравий останній гейм!
А тепер питання до глорів Еліни, моїх улюблених спеціялістів та інших альтернативно обдарованих. Хоч зараз-то ви бачите, куди котиться Еліна разом зі своєю грою? Три роки якість гри падала, на четвертий пішов повний розвал. Знову будемо розповідати, що все гаразд, просто треба трохи потерпіти? Чи до пенсії будемо згадувати 2017-18 роки розквіту Еліни? Чи ще простіше - традиційно обізвемо всіх незадоволених тупими хейтерами та диванними експьордами?
Оцінювати потрібно те, що є тут і зараз, а не колишні заслуги. При адекватній оцінці дій як самою спортсменкою, так і наближеними до неї особами, разом із вболівальниками завжди є можливість виправити ситуацію. А якщо сама Еліна заявляє, що матч із Ферро зіграла добре, про яке виправлення можна казати?
І ще одне запитання. Хоч сьогодні Еілна знайде в собі сили вибачитися за свій так званий теніс перед українськими вболівальниками, що не спали половину ночі? Чи наші очікування - то наші проблеми, як казав один невеликий запоребрик?
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