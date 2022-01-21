Без шансов против Азаренко. Свитолина деклассирована в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Австралии.



В поединке третьего раунда украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).



Australian Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 0:6, 2:6

Этот матч ничего хорошего для украинского тенниса не предвещал, надежды были разве что на чудо. Так сложилось, что Азаренко по каким-то неведомым причинам стала абсолютно непреодолимым барьером в карьере Свитолиной. Это было и в лучшие времена для украинки, чего уж было ожидать сейчас.



С самого начала Элина начала нервничать. Уже в первом гейме Виктория добралась до брейкпоинтов, а отдала его украинка после двойной ошибки. Свитолина не выдержала на второй подаче, во время которой соперница постоянно создавала давление своим великолепным приемом. Кошмар продолжился во втором гейме, во время геймбола Азаренко Элина ошиблась, пробивая смэш, хотя до того своими атакующими действиями загнала оппоненту в глухую защиту, подготовив шикарную атакующую позицию. Видимо, такие детские ошибки еще больше убили уверенность Элины в своих силах, потому что дальше начался какой-то кошмар. Порой мы видели игру в стиле Даяны Ястремской в ее худший день. Свитолина почему-то спешила, выбирала неправильные решения, отправляла мячи в метровые ауты – в общем, «баранку» получила заслуженно. Статистика первого сета – жуть.





Никаких ожиданий от второй партии не было, но нужно было хотя бы восстанавливать репутацию. Проиграть Азаренко совсем не зазорно, но нужно же хотя бы побороться. К счастью, во второй партии удалось нащупать первую подачу, благодаря чему выходило сражаться хотя бы за свои геймы. В середине сета даже выпал шанс отыграть брейк, но после удара Свитолиной корт снова оказался маловат. Отдав украинке два гейма, Азаренко, видимо, решила, что этого достаточно и принялась побыстрее доигрывать этот матч. Но финальный аккорд получилось сделать с большим трудом. Свитолина уперлась рогом в восьмом гейме на приеме, отыграла пять матчболов, имела три брейкпойнта, но Виктория все же дожала.



Сегодняшний матч показал, что Элина пока совсем не конкурентна против топовых теннисисток. Поражение читалось, но вышло даже хуже, чем самые пессимистические прогнозы. Свитолиной и ее новой команде нужно хорошо проанализировать выступления в Австралии, потому что уровень игры Элины сейчас явно не соответствует ни ее рейтингу, ни ее ожиданиям.



Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.



В следующем раунде Азаренко сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).

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