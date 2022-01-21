Без шансов против Азаренко. Свитолина деклассирована в Мельбурне

Украинская теннисистка завершила выступления в рамках Australian Open

  • 21.01.2022 03:21
  • 961 просмотр
  • 10 комментариев
Без шансов против Азаренко. Свитолина деклассирована в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке третьего раунда украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).
 
Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 0:6, 2:6

Этот матч ничего хорошего для украинского тенниса не предвещал, надежды были разве что на чудо. Так сложилось, что Азаренко по каким-то неведомым причинам стала абсолютно непреодолимым барьером в карьере Свитолиной. Это было и в лучшие времена для украинки, чего уж было ожидать сейчас. 
 
С самого начала Элина начала нервничать. Уже в первом гейме Виктория добралась до брейкпоинтов, а отдала его украинка после двойной ошибки. Свитолина не выдержала на второй подаче, во время которой соперница постоянно создавала давление своим великолепным приемом. Кошмар продолжился во втором гейме, во время геймбола Азаренко Элина ошиблась, пробивая смэш, хотя до того своими атакующими действиями загнала оппоненту в глухую защиту, подготовив шикарную атакующую позицию. Видимо, такие детские ошибки еще больше убили уверенность Элины в своих силах, потому что дальше начался какой-то кошмар. Порой мы видели игру в стиле Даяны Ястремской в ее худший день. Свитолина почему-то спешила, выбирала неправильные решения, отправляла мячи в метровые ауты – в общем, «баранку» получила заслуженно. Статистика первого сета – жуть.


 
Никаких ожиданий от второй партии не было, но нужно было хотя бы восстанавливать репутацию. Проиграть Азаренко совсем не зазорно, но нужно же хотя бы побороться. К счастью, во второй партии удалось нащупать первую подачу, благодаря чему выходило сражаться хотя бы за свои геймы. В середине сета даже выпал шанс отыграть брейк, но после удара Свитолиной корт снова оказался маловат. Отдав украинке два гейма, Азаренко, видимо, решила, что этого достаточно и принялась побыстрее доигрывать этот матч. Но финальный аккорд получилось сделать с большим трудом. Свитолина уперлась рогом в восьмом гейме на приеме, отыграла пять матчболов, имела три брейкпойнта, но Виктория все же дожала.
 
Сегодняшний матч показал, что Элина пока совсем не конкурентна против топовых теннисисток. Поражение читалось, но вышло даже хуже, чем самые пессимистические прогнозы. Свитолиной и ее новой команде нужно хорошо проанализировать выступления в Австралии, потому что уровень игры Элины сейчас явно не соответствует ни ее рейтингу, ни ее ожиданиям. 
 
Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.
 
В следующем раунде Азаренко сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 21.01.2022 03:36
    +2
    Раніше Еля проходила вище на шоломах за рахунок високого рейтингу і відповідно відсутності сильних суперниць на ранніх стадіях. Але це вже в минулому. Зараз вже в 3-му колі Азаренко. Навіть якби диво, то в 4-му Крейчикова те саме. Такі зараз реалії для Елі. На рахунок шолому можна вже заспокоїтися. Не зрозуміло чому Еліна вже не тягне фізично, як раніше, а старша за неї Сімона продовжує виступати на високому рівні.
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 21.01.2022 03:27
    +2
    Спасибо Элина, за один последний гейм сегодня.
    К сожалению больше сегодня благодарить не за что...
    Входила в этот турнир в плохой форме.
    Поэтому третий круг честно говоря, это наверное был предел для такой формы.
    Как то не могут они быть с Монфисом на одной волне в игре!
    Если Элина в топ форме у него спад.
    Если у Монфиса явный прорыв в этом сезоне, у Элины пошёл жесткий спад!
    Уверен, Элина прибавит по ходу сезона!
    Ссылка
    sarra2008
    sarra2008, 21.01.2022 03:32
    +1
    Не пішло(( не поїхало((
    Така купа помилок від "гравця оборони" просто не припустима
    Ссылка
    sv_2000
    sv_2000, 21.01.2022 03:26
    +1
    Мдя... Встал посмотреть Марту, но думал чуток захвату и Элину..... Но не судьба оказалось))) Похоже, Эля совсем сейчас в разобранном состоянии((
    Ссылка
    sv_2000
    sv_2000, 21.01.2022 03:56
    0
    Stanislav Matusevych, 21.01.2022 03:35
    Вже дійшло з боку Еліни до повної ганьби. Настільки неготовою до сезону вона не була останні 10 років точно. Таке враження, ніби вона перед перельотом до Австралії потренувалася легенько з тиждень, та й усе. Жодного нормального компоненту в грі. Навіть аналізувати нічого. Якби не вдалий жереб француженок з другої сотні, і до третього кола Еліна б не дійшла.
    А тепер питання до глорів Еліни, моїх улюблених спеціялістів та інших альтернативно обдарованих. Хоч зараз-то ви бачите, куди котиться Еліна разом зі своєю грою? Три роки якість гри падала, на четвертий пішов повний розвал. Знову будемо розповідати, що все гаразд, просто треба трохи потерпіти? Чи до пенсії будемо згадувати 2017-18 роки розквіту Еліни? Чи ще простіше - традиційно обізвемо всіх незадоволених тупими хейтерами та диванними експьордами?
    Оцінювати потрібно те, що є тут і зараз, а не колишні заслуги. При адекватній оцінці дій як самою спортсменкою, так і наближеними до неї особами, разом із вболівальниками завжди є можливість виправити ситуацію. А якщо сама Еліна заявляє, що матч із Ферро зіграла добре, про яке виправлення можна казати?
    І ще одне запитання. Хоч сьогодні Еілна знайде в собі сили вибачитися за свій так званий теніс перед українськими вболівальниками, що не спали половину ночі? Чи наші очікування - то наші проблеми, як казав один невеликий запоребрик?
    Зазвучал наш мудрец))
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.01.2022 03:39
    0
    Давайте дивитися правді в очі. Еліна дуже далеко від того рівня, щоб нав'язати боротьбу білорусьці. Всі ще до матчу прогнозували, що шансів немає від слова зовсім. Що матч й підтвердив.
    Зате був яскравий останній гейм!
    Ссылка
    olya403
    online
    olya403, 21.01.2022 03:26
    0
    Такі безвольні поразки на ТВШ вже не дивина. Лише минулого року на ЮСО програла в боротьбі. А сьогодні то було страхіття
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.01.2022 03:35 (изменен)
    -1
    Вже дійшло з боку Еліни до повної ганьби. Настільки неготовою до сезону вона не була останні 10 років точно. Таке враження, ніби вона перед перельотом до Австралії потренувалася легенько з тиждень, та й усе. Жодного нормального компоненту в грі. Навіть аналізувати нічого. Якби не вдалий жереб француженок з другої сотні, і до третього кола Еліна б не дійшла.
    А тепер питання до глорів Еліни, моїх улюблених спеціялістів та інших альтернативно обдарованих. Хоч зараз-то ви бачите, куди котиться Еліна разом зі своєю грою? Три роки якість гри падала, на четвертий пішов повний розвал. Знову будемо розповідати, що все гаразд, просто треба трохи потерпіти? Чи до пенсії будемо згадувати 2017-18 роки розквіту Еліни? Чи ще простіше - традиційно обізвемо всіх незадоволених тупими хейтерами та диванними експьордами?
    Оцінювати потрібно те, що є тут і зараз, а не колишні заслуги. При адекватній оцінці дій як самою спортсменкою, так і наближеними до неї особами, разом із вболівальниками завжди є можливість виправити ситуацію. А якщо сама Еліна заявляє, що матч із Ферро зіграла добре, про яке виправлення можна казати?
    І ще одне запитання. Хоч сьогодні Еілна знайде в собі сили вибачитися за свій так званий теніс перед українськими вболівальниками, що не спали половину ночі? Чи наші очікування - то наші проблеми, як казав один невеликий запоребрик?
    Ссылка
    Walle
    Walle, 21.01.2022 03:22
    -1
    Я такого помойного тенниса от Элины никогда в жизни не видел. Без хейта и с уважением, но нужно меньше времени в тиктоке проводить, по-моему
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 21.01.2022 03:23 (изменен)
    -2
    Та ладно... Третий круг с такой игрой это прекрасный результат и каких-то надежд на сезон, а может и на карьеру нет!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности