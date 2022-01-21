Большая битва с Бадосой. Костюк не смогла выиграть матч 3-го круга Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в одиночной сетке.



В поединке третьего раунда украинка проиграла Пауле Бадосе из Испании (№6 WTA).



Australian Open. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 2:6, 7:5, 4:6

После матча с участием Свитолиной смотреть на игру Марты было намного веселее, хотя поначалу особой интриги и не было. Бадоса отдала свою первую подачу, но в стартовом сете показала себя гораздо более классной теннисисткой, которая может на корте буквально все. Марта выдавала всплески отличной игры, но они чередовались с непонятными ошибками. Без хорошей первой подачи, которую найти никак не удавалось, противопоставить что-то такой сопернице не представлялось возможным. Марта сумела впервые защитить свой гейм только после счета 1:5, это было явно маловато для надежды на позитивный результат.





Во втором сете шестая ракетка мира сразу же оформила брейк и не позволила украинке сделать обратный. Вероятно, Паула уже планировала без особых проблем довести матч до победного завершения, да и все указывало на то, что так и случится. Но внезапно у Бадосы случился эмоциональный спад, а Марта наоборот разыгралась не на шутку. У нее получилось несколько раз успешно отподавать, а в восьмом гейме и вовсе сравнять счет. Судьба сета решилась в 12-м гейме, и с третьего сетбола Марте все же удалось перевести игру в решающую партию. И если первый сет завершился ошибкой Костюк после неудачного смэша, то второй – невынужденной от Бадосы.





В третьем сете могло случиться все что угодно. Обе теннисистки заметно устали, ожидалось обилие брейков. Бадоса сумела переключиться после неудачи и повела в счете 2:0. Костюк отыгралась, но на своей подаче были проблемы, из-за чего пришлось постоянно быть в роли догоняющей. В третьей партии Бадоса уже нервничала и кричала, ей был необходим эмоциональный всплеск, и она его получила. В девятом гейме на своей подаче украинке пришлось отыгравать матчболы, и она с этим задание справилась. А вот в десятом уже не удалось. С пятого матчпоинта Пауле все же удалось довести матч до победы.



В целом, встреча напомнила уже легендарное противостояние с Наоми Осакой на этой же стадии в рамках US Open-2020. Есть еще одна очень крутая игра против топовой теннисистки в отличной форме. И хотя позитивного результата снова нет, матчи такого уровня хочется смотреть чаще.



Это была вторая встреча теннисисток, Костюк снова уступила.



В следующем раунде Бадоса сразится против Мэдисон Киз (№51 WTA) или Ван Цян (№110 WTA).

Марта продолжит выступление на турнире в парном разряде в дуэте с Даяной Ястремской.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine