Большая битва с Бадосой. Костюк не смогла выиграть матч 3-го круга Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в одиночной сетке.
В поединке третьего раунда украинка проиграла Пауле Бадосе из Испании (№6 WTA).
Australian Open. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 2:6, 7:5, 4:6
После матча с участием Свитолиной смотреть на игру Марты было намного веселее, хотя поначалу особой интриги и не было. Бадоса отдала свою первую подачу, но в стартовом сете показала себя гораздо более классной теннисисткой, которая может на корте буквально все. Марта выдавала всплески отличной игры, но они чередовались с непонятными ошибками. Без хорошей первой подачи, которую найти никак не удавалось, противопоставить что-то такой сопернице не представлялось возможным. Марта сумела впервые защитить свой гейм только после счета 1:5, это было явно маловато для надежды на позитивный результат.
Во втором сете шестая ракетка мира сразу же оформила брейк и не позволила украинке сделать обратный. Вероятно, Паула уже планировала без особых проблем довести матч до победного завершения, да и все указывало на то, что так и случится. Но внезапно у Бадосы случился эмоциональный спад, а Марта наоборот разыгралась не на шутку. У нее получилось несколько раз успешно отподавать, а в восьмом гейме и вовсе сравнять счет. Судьба сета решилась в 12-м гейме, и с третьего сетбола Марте все же удалось перевести игру в решающую партию. И если первый сет завершился ошибкой Костюк после неудачного смэша, то второй – невынужденной от Бадосы.
В третьем сете могло случиться все что угодно. Обе теннисистки заметно устали, ожидалось обилие брейков. Бадоса сумела переключиться после неудачи и повела в счете 2:0. Костюк отыгралась, но на своей подаче были проблемы, из-за чего пришлось постоянно быть в роли догоняющей. В третьей партии Бадоса уже нервничала и кричала, ей был необходим эмоциональный всплеск, и она его получила. В девятом гейме на своей подаче украинке пришлось отыгравать матчболы, и она с этим задание справилась. А вот в десятом уже не удалось. С пятого матчпоинта Пауле все же удалось довести матч до победы.
В целом, встреча напомнила уже легендарное противостояние с Наоми Осакой на этой же стадии в рамках US Open-2020. Есть еще одна очень крутая игра против топовой теннисистки в отличной форме. И хотя позитивного результата снова нет, матчи такого уровня хочется смотреть чаще.
Это была вторая встреча теннисисток, Костюк снова уступила.
В следующем раунде Бадоса сразится против Мэдисон Киз (№51 WTA) или Ван Цян (№110 WTA).
Марта продолжит выступление на турнире в парном разряде в дуэте с Даяной Ястремской.
Источник — Sport.ua
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В общем, разочарован я прежде всего качеством игры. Но, будем болеть дальше.
Тим не менше, певний рівень гри Марта показала, це було найголовнішим. Залишилося зробити останній крок, тобто таки обіграти нарешті когось із топів. Потрібно працювати і працювати, все для прориву ближче до топ-20 вже найближчим часом у Марти є.
В общем, разочарован я прежде всего качеством игры. Но, будем болеть дальше.
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