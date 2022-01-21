Большая битва с Бадосой. Костюк не смогла выиграть матч 3-го круга Aus Open

Марта отыгралась после проигрыша первого сета, но в третьей партии победу одержала испанка

  • 21.01.2022 06:20
  • 1305 просмотров
  • 9 комментариев
Большая битва с Бадосой. Костюк не смогла выиграть матч 3-го круга Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в одиночной сетке.
 
В поединке третьего раунда украинка проиграла Пауле Бадосе из Испании (№6 WTA).
 
Australian Open. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 2:6, 7:5, 4:6

После матча с участием Свитолиной смотреть на игру Марты было намного веселее, хотя поначалу особой интриги и не было. Бадоса отдала свою первую подачу, но в стартовом сете показала себя гораздо более классной теннисисткой, которая может на корте буквально все. Марта выдавала всплески отличной игры, но они чередовались с непонятными ошибками. Без хорошей первой подачи, которую найти никак не удавалось, противопоставить что-то такой сопернице не представлялось возможным. Марта сумела впервые защитить свой гейм только после счета 1:5, это было явно маловато для надежды на позитивный результат. 


 
Во втором сете шестая ракетка мира сразу же оформила брейк и не позволила украинке сделать обратный. Вероятно, Паула уже планировала без особых проблем довести матч до победного завершения, да и все указывало на то, что так и случится. Но внезапно у Бадосы случился эмоциональный спад, а Марта наоборот разыгралась не на шутку. У нее получилось несколько раз успешно отподавать, а в восьмом гейме и вовсе сравнять счет. Судьба сета решилась в 12-м гейме, и с третьего сетбола Марте все же удалось перевести игру в решающую партию. И если первый сет завершился ошибкой Костюк после неудачного смэша, то второй – невынужденной от Бадосы.


 
В третьем сете могло случиться все что угодно. Обе теннисистки заметно устали, ожидалось обилие брейков. Бадоса сумела переключиться после неудачи и повела в счете 2:0. Костюк отыгралась, но на своей подаче были проблемы, из-за чего пришлось постоянно быть в роли догоняющей. В третьей партии Бадоса уже нервничала и кричала, ей был необходим эмоциональный всплеск, и она его получила. В девятом гейме на своей подаче украинке пришлось отыгравать матчболы, и она с этим задание справилась. А вот в десятом уже не удалось. С пятого матчпоинта Пауле все же удалось довести матч до победы. 
 
В целом, встреча напомнила уже легендарное противостояние с Наоми Осакой на этой же стадии в рамках US Open-2020. Есть еще одна очень крутая игра против топовой теннисистки в отличной форме. И хотя позитивного результата снова нет, матчи такого уровня хочется смотреть чаще.
 
Это была вторая встреча теннисисток, Костюк снова уступила.
 
В следующем раунде Бадоса сразится против Мэдисон Киз (№51 WTA) или Ван Цян (№110 WTA).

Марта продолжит выступление на турнире в парном разряде в дуэте с Даяной Ястремской.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Samuel15
    Samuel15, 21.01.2022 06:28
    +3
    Марта молодец, билась, боролась! В любом случае, такие матчи закаливают и делают сильнее.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 21.01.2022 06:27
    +3
    дала бій.,но поступилася на жаль.Ежелі зробить правільні висновкі перемогі будуть.Хай щастить
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    sirjoga
    sirjoga, 21.01.2022 06:40
    +2
    sv_2000, 21.01.2022 06:33
    Немного поостыв от эмоций скажу что в принципе прогресс есть ментальный. Марта не психует, борется до конца, даже несколько матч болов отыграла. А вот по игре большие вопросы. Какие-то удивительные технические ляпы, причем не один и не два, куча просто. Про подачу вообще молчу... Девушки просто устроили соревнование кто будет подавать в этом матче гаже. Да, конечно, было много ярких моментов в игре, но давно известно, что Марта играть умеет. Но когда же придет стабильность?
    В общем, разочарован я прежде всего качеством игры. Но, будем болеть дальше.
    Думаю, що відіграла роль дружніх відносин з Бадосою і Марта стримувалася щоб не вдарити в грязь лицем перед подругою.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.01.2022 06:31
    +2
    Дивно, але цей матч в результаті було програно не через проблеми з подачею, як думалося після першого сету, а через жахливу реалізацію нескладних волеїв та смешів. Ніби Марту Еліна покусала. В цілому, шоу для глядачів вдалося, незважаючи на завелику кількість невимушених з обох боків. І виграти вперше у представниці топ-10 було можна, але знову не вистачило спокою та холоднокровності.
    Тим не менше, певний рівень гри Марта показала, це було найголовнішим. Залишилося зробити останній крок, тобто таки обіграти нарешті когось із топів. Потрібно працювати і працювати, все для прориву ближче до топ-20 вже найближчим часом у Марти є.
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    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 21.01.2022 06:27
    +2
    Эмоций много как всегда и результат как всегда . Могла выиграть ? Могла , но с таким количеством глупых ошибок врядли .
    Ссылка
    sv_2000
    sv_2000, 21.01.2022 06:33
    +1
    Немного поостыв от эмоций скажу что в принципе прогресс есть ментальный. Марта не психует, борется до конца, даже несколько матч болов отыграла. А вот по игре большие вопросы. Какие-то удивительные технические ляпы, причем не один и не два, куча просто. Про подачу вообще молчу... Девушки просто устроили соревнование кто будет подавать в этом матче гаже. Да, конечно, было много ярких моментов в игре, но давно известно, что Марта играть умеет. Но когда же придет стабильность?
    В общем, разочарован я прежде всего качеством игры. Но, будем болеть дальше.
    Ссылка
    SandroKing
    online
    SandroKing, 21.01.2022 06:25
    +1
    Да, за последние пару лет ничего не изменилось в игре Марты. В очередной раз смотришь и чувство что вот же оно, сейчас прорвет. Но не прорывает. Опять эти дурацкие ошибки и истерический смех. Интересно, Марте самой не надоело?
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    savant
    savant, 21.01.2022 06:45
    -1
    Просто подарила 3й сэт сопернице, Испанке просто надо было на другую сторону перекидывать мячик...
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    vital
    vital, 21.01.2022 06:38
    -1
    Чим сьогодні Марта здивувала так це своїми дитячими помилками на смешах. Стата нетболи 50% (12/24). По її рівню мало бути мінімум 20 із 24, як у Азаренко було 11/12 в цьому компоненті. Як раз цих очок Мартін не вистачило щоб виграти пару геймів на своїй подачі. А в решті на своєму рівні Костюк зіграла. Можливо , вчорашня парна гра тривалістю понад 2 години стала зайвою для Марти і зумовила ріст помилок невимушених у 3-му сеті. І дуже вже легко Марта програвала гейми на своїй подачі, даючи іспанці перевагу на старті кожного з сетів.
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