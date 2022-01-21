СМИ: Ливерпуль и Аякс хотят подписать Лунина, Реал просит 20 млн евро

Украинский голкипер в ближайшее время может сменить клуб

  • 21.01.2022 16:58
  • 950 просмотров
  • 3 комментария
СМИ: Ливерпуль и Аякс хотят подписать Лунина, Реал просит 20 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин может стать вратарем «Ливерпуля».
 
Сообщается, что переговоры между клубами уже ведуться. Один из лидеров АПЛ собирается использовать украинского кипера как замену Алиссону, на плечи которого ложиться слишком большая нагрузка. В Англии Андрею обещают больше игровой практики, шанс сыграть в Кубке Англии, Кубке английской лиги., а также заменять Аллисона, когда бразилец травмирован, что бывает довольно часто.
 
По информации источника, 22-летний украинец недовлен количеством игрового временаи в «Реале» и твердо решил сменить клуб. Руководство «сливочных» не будет препятствовать переходу, если получит предложение в размере 20 миллионов евро.  
 
Также сообщается, что Луниным заинтересовался «Аякс», который ищет замену Андре Онана. Отметим, что камерунец с лета станет голкипером «Интера».

В этом сезоне украинец провел два матча в Кубке Испании.

Источник — El Nacional

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Комментарии
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    олег смирнов
    online
    олег смирнов, 21.01.2022 17:18
    0
    Краще вже десь грати чим сидіти на банці.Тому що видна нервозність і невпевненість від цього
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.01.2022 17:17
    0
    Ему только 22. Для вратаря это не возраст, ни в одной топ-команде он не будет основным. Если уж и переходить, то в Италию или Германию, но не Ливерпуль, шило на мыло. Тут как бы выбирать надо - топ и сидеть, или играть и середняк.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 21.01.2022 17:16
    0
    ливерпульские представители ждут "добро" Клоппа.
    Источник: El Nacional
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