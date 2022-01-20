У Лунина два сейва и обидный рикошет. Украинец помог Реалу пройти дальше

«Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании играл против «Эльче», а в основе вышел украинский вратарь Андрей Лунин.
Основное время завершилось без голов, а в дополнительных таймах мадридцы были сильнее 2:1. На 103 минуте забил Верду (вины Лунина нет, был рикошет), но уже на 108 минуте «Реал» отыгрался, а затем и забил победный мяч.
Правда, уже на 119 минуте «Эльче» все-таки забил, но рефери отменил мяч из-за фола в атаке.
Лунин за 120 минуты игры сделал 2 сейва (всего 10 ударов, 3 в створ). В первом тайме Андрей сделал сейв после опасного удара головой, а во втором отразил опасный удар со штрафного.
«Реал» вышел в четвертьфинал, где, судя по всему, Лунин останется основным кипером.
Своего соперника мадридцы узнают в пятницу.
Как пропустил Лунин
Источник — Sport.ua
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Парень из 20-тысячного городка в Харьковской области сыграл три матча за Реал. Кто мог про такое мечтать. Еще 4 года назад бегал за Зарю в болоте УПЛ с Рухами и Мариуполями, а сейчас стоял в воротах Реала. Эти три матча стоили всех тех лет ожидания. Тем более, что у него еще 13 лет карьеры впереди.
Он спокойно может еще два года сидеть на контракте и сыграть несколько матчей. Потом можно уходить куда-то в середнячок и стоять там каждый матч. Потом ему будет в биографии, что "сыграл 150 матчей за какой-то Бетис или Болонью и выиграл ноль трофеев. И сыграл 10 матчей за Реал и выиграл Ла Лигу, ЛЧ, Кубок и прочее".
У которого такая же практика, как и у Лунина.)
У которого такая же практика, как и у Лунина.)
Хорошо хоть по ушам не засчитали из-за нарушения...
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