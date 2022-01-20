У Лунина два сейва и обидный рикошет. Украинец помог Реалу пройти дальше

«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

  • 20.01.2022 22:37
  • 4090 просмотров
  • 7 комментариев
У Лунина два сейва и обидный рикошет. Украинец помог Реалу пройти дальше
© marca.com

«Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании играл против «Эльче», а в основе вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Основное время завершилось без голов, а в дополнительных таймах мадридцы были сильнее 2:1. На 103 минуте забил Верду (вины Лунина нет, был рикошет), но уже на 108 минуте «Реал» отыгрался, а затем и забил победный мяч.

Правда, уже на 119 минуте «Эльче» все-таки забил, но рефери отменил мяч из-за фола в атаке.

Лунин за 120 минуты игры сделал 2 сейва (всего 10 ударов, 3 в створ). В первом тайме Андрей сделал сейв после опасного удара головой, а во втором отразил опасный удар со штрафного.

«Реал» вышел в четвертьфинал, где, судя по всему, Лунин останется основным кипером.

Своего соперника мадридцы узнают в пятницу.

Как пропустил Лунин

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    anacreon, 20.01.2022 23:20
    +1
    bassofon, 20.01.2022 22:48
    Уходить надо Лунину поскорей, хотя бы в аренду, в Реале ему мало что светит.
    Ему надо сидеть до конца контракта. Он еще молодой. Реал это вершина его карьеры. Первым номеров в другом мега-клубе он вряд ли будет. Топ-клубов мало, а топ-вратарей много, на всех мест не хватит. Даже Доннарума в ПСЖ не может пробиться. Удел Лунина - середняк. С Реалом же можно выигрывать титулы и быть в команде со звездами.
    Парень из 20-тысячного городка в Харьковской области сыграл три матча за Реал. Кто мог про такое мечтать. Еще 4 года назад бегал за Зарю в болоте УПЛ с Рухами и Мариуполями, а сейчас стоял в воротах Реала. Эти три матча стоили всех тех лет ожидания. Тем более, что у него еще 13 лет карьеры впереди.
    Он спокойно может еще два года сидеть на контракте и сыграть несколько матчей. Потом можно уходить куда-то в середнячок и стоять там каждый матч. Потом ему будет в биографии, что "сыграл 150 матчей за какой-то Бетис или Болонью и выиграл ноль трофеев. И сыграл 10 матчей за Реал и выиграл Ла Лигу, ЛЧ, Кубок и прочее".
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 20.01.2022 22:53
    +1
    буде відео сейвів та огляд матчу?
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    anacreon
    anacreon, 20.01.2022 23:20
    0
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 23:14
    У Эльче тоже стоял запасной.
    У которого такая же практика, как и у Лунина.)
    Встретились два одиночества ))))
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 23:14
    0
    Alehandro, 20.01.2022 22:43
    Азар подосрал) уже думал посмотреть на Лунина в серии пенальти, а тут такое... У Эльче воротник тоже странный: до конца матча несколько минут, на кону вылет из кубка - сноси Азара и хрен с ней, той красной, она уже ничего не решает...
    У Эльче тоже стоял запасной.
    У которого такая же практика, как и у Лунина.)
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 23:13
    0
    Там нереально было достать.
    Хорошо хоть по ушам не засчитали из-за нарушения...
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    bassofon
    online
    bassofon, 20.01.2022 22:48
    0
    Уходить надо Лунину поскорей, хотя бы в аренду, в Реале ему мало что светит.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 20.01.2022 22:43
    0
    Азар подосрал) уже думал посмотреть на Лунина в серии пенальти, а тут такое... У Эльче воротник тоже странный: до конца матча несколько минут, на кону вылет из кубка - сноси Азара и хрен с ней, той красной, она уже ничего не решает...
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