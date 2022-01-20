У Лунина два сейва и обидный рикошет. Украинец помог Реалу пройти дальше

«Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании играл против «Эльче», а в основе вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Основное время завершилось без голов, а в дополнительных таймах мадридцы были сильнее 2:1. На 103 минуте забил Верду (вины Лунина нет, был рикошет), но уже на 108 минуте «Реал» отыгрался, а затем и забил победный мяч.

Правда, уже на 119 минуте «Эльче» все-таки забил, но рефери отменил мяч из-за фола в атаке.

Лунин за 120 минуты игры сделал 2 сейва (всего 10 ударов, 3 в створ). В первом тайме Андрей сделал сейв после опасного удара головой, а во втором отразил опасный удар со штрафного.

«Реал» вышел в четвертьфинал, где, судя по всему, Лунин останется основным кипером.

Своего соперника мадридцы узнают в пятницу.

Как пропустил Лунин