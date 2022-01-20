Чуть не облажались в Кубке. Реал вырвал победу в Эльче

Матчи украинского голкипера за «Реал» настолько редки, что их можно сосчитать по пальцам одной руки. Поэтому этот поединок был очень нужен Андрею для демонстрации своих умений.
В принципе, со своей задачей он справился. Игра ногами была лучше, чем в предыдущей игре, а в моментах, где нужно было выручить, Лунин не подвел. Таких ситуаций в игре было две – в первом тайме после удара головой Каррильо и в начале добавленного времени после удара со штрафного.
Защитники же между тем позволяли соперникам многое. Как после провала Марсело вышеупомянутый Каррильо не забил в дебюте с линии в пустые ворота, остается загадкой, но факт - Лунин не пропустил.
В атаке энергии Винисиуса хватало только на рывки и проходы соперников, до ударов дело практически не доходило. И явно не хватало Бензема – Йович был никакой.
Матч плавно перетек в экстратаймы, все готовились к серии пенальти, но произошла целая карусель событий – сомнительное удаление Марсело за фол последней надежды, гол «Эльче» сразу после этого (у Лунина шансов отразить повторный удар после заблокированного «стенкой» штрафного не было – произошел банальный рикошет), точное подставление ноги Иско под удар Себальоса, долгожданный гол Азара, отмененный гол хозяев через фол в атаке, еще одна красная карточка за эмоции...
«Сливочные» удержали победу, вышли в четвертьфинал, а «Эльче» получит шанс отомстить на выходных – теперь уже в чемпионате. Возможно, и у Лунина тоже будет возможность там сыграть - зависит от состояния Куртуа.
Кубок Испании 2021/2022. 1/8 финала.
«Эльче» - «Реал» - 1:2.
Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115.
Милья, 87 - Кроос, 78, Каземиро, 87, Алаба, 94.
Милья, 120+1 (второе предупреждеие) - Марсело, 102 (фол последней надежды).
«Эльче»: Вернер - Паласиос, Дональд (Верду, 87), Паланко, Мохика - Хосан (Моренте, 65), Рауль Гути, Гумбау, Фидель - Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).
«Реал»: Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Марсело - Камавинга (Модрич, 71), Вальверде (Каземиро, 71), Кроос (Себальос, 91) - Родриго (Азар, 91), Йович (Иско, 79), Винисиус (Менди, 117).
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес.
Стадион: «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Это не как в Англии куча кубков и 10 матчей, где Гвардиола всегда ставит второго вратаря. В Испании осталось три матча. Он бы и сегодня наверное Лунина не ставил, но Куртуа вовремя приболел. Потому возможно, что Лунину придется следующего шанса ждать в чемпионате.
В четвертьфинале Андрюха может сыграть уже с кем-то помощнее. Рад за него.
Теперь интересно, кто попадется.
Единственный гол пропустил от рикошета. Проблема в дношной атаке Реала. Весь матч бестолково бегали, доводили мяч до штрафной, а потом не знали что с ним делать.
Винисиус особо отличался. Красиво на фланге прошмыгнет между защитниками, выходит один к штрафной и потом просто не знает, что дальше делать. Потому просто кидает "куда-туда к центру", авось к кому-то из своих прилетит. Свои обычно оказывались в пяти метрах, потому защитники всё вычищали.
Лунину бы в чемпионате постоять хоть матч. А то в кубке слишком велика ответственность, если вылетят. И каждый пропущенный гол будут припоминать. В чемпионате цена пропущеного не так велика, потому что есть шанс исправиться в следующих матчах. Будем надеяться, что Куртуа поболеет хоть разок.
Это не как в Англии куча кубков и 10 матчей, где Гвардиола всегда ставит второго вратаря. В Испании осталось три матча. Он бы и сегодня наверное Лунина не ставил, но Куртуа вовремя приболел. Потому возможно, что Лунину придется следующего шанса ждать в чемпионате.
Да и судьба его в тумане. Как сказал коментила. Реал ждёт вылета Альбасете и к себе Пачеку какого то...
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