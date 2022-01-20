Эльче
1 : 2
Реал Мадрид
20.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Чуть не облажались в Кубке. Реал вырвал победу в Эльче

Андрей Лунин пропустил гол после рикошета, но партнеры забили в ответ дважды

  • 20.01.2022 22:33
  • 4346 просмотров
  • 17 комментариев
Чуть не облажались в Кубке. Реал вырвал победу в Эльче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матчи украинского голкипера за «Реал» настолько редки, что их можно сосчитать по пальцам одной руки. Поэтому этот поединок был очень нужен Андрею для демонстрации своих умений.

В принципе, со своей задачей он справился. Игра ногами была лучше, чем в предыдущей игре, а в моментах, где нужно было выручить, Лунин не подвел. Таких ситуаций в игре было две – в первом тайме после удара головой Каррильо и в начале добавленного времени после удара со штрафного.

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитники же между тем позволяли соперникам многое. Как после провала Марсело вышеупомянутый Каррильо не забил в дебюте с линии в пустые ворота, остается загадкой, но факт - Лунин не пропустил.

В атаке энергии Винисиуса хватало только на рывки и проходы соперников, до ударов дело практически не доходило. И явно не хватало Бензема – Йович был никакой.

Матч плавно перетек в экстратаймы, все готовились к серии пенальти, но произошла целая карусель событий – сомнительное удаление Марсело за фол последней надежды, гол «Эльче» сразу после этого (у Лунина шансов отразить повторный удар после заблокированного «стенкой» штрафного не было – произошел банальный рикошет), точное подставление ноги Иско под удар Себальоса, долгожданный гол Азара, отмененный гол хозяев через фол в атаке, еще одна красная карточка за эмоции...

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сливочные» удержали победу, вышли в четвертьфинал, а «Эльче» получит шанс отомстить на выходных – теперь уже в чемпионате. Возможно, и у Лунина тоже будет возможность там сыграть - зависит от состояния Куртуа.

Кубок Испании 2021/2022. 1/8 финала.

«Эльче» - «Реал» - 1:2.

 Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115.

 Милья, 87 - Кроос, 78, Каземиро, 87, Алаба, 94.

 Милья, 120+1 (второе предупреждеие) - Марсело, 102 (фол последней надежды).

«Эльче»: Вернер - Паласиос, Дональд (Верду, 87), Паланко, Мохика - Хосан (Моренте, 65), Рауль Гути, Гумбау, Фидель - Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).

«Реал»: Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Марсело - Камавинга (Модрич, 71), Вальверде (Каземиро, 71), Кроос (Себальос, 91) - Родриго (Азар, 91), Йович (Иско, 79), Винисиус (Менди, 117).

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес.

Стадион: «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания).

ЭЛЬЧЕ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    anacreon, 20.01.2022 23:09
    +2
    Сомневаюсь, что Анчелотти выпустит Лунина на следующий кубок. Потому что хочет выиграть Кубок и ставит сильнейших. Поскольку резерв Реала буксует даже со слабыми соперниками. А на Анчелотти собак спустят, если вылетит. А сильнейшие имеется ввиду и вратарь тоже.
    Это не как в Англии куча кубков и 10 матчей, где Гвардиола всегда ставит второго вратаря. В Испании осталось три матча. Он бы и сегодня наверное Лунина не ставил, но Куртуа вовремя приболел. Потому возможно, что Лунину придется следующего шанса ждать в чемпионате.
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 20.01.2022 22:57
    +2
    То Лунин вообще не играет, то играет основное время плюс дополнительное.
    В четвертьфинале Андрюха может сыграть уже с кем-то помощнее. Рад за него.
    Теперь интересно, кто попадется.
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
    Mad_Fer_it, 20.01.2022 22:54
    +2
    Да там вся команда валяла дурака, пока не пропустила. Лунин стоял настолько хорошо, насколько возможно. Вины в голе нет, был рикошет. Главное чтобы было больше практики и возможности в полной мере реализовать потенциал.
    Ссылка
    anacreon
    anacreon, 20.01.2022 23:05 (изменен)
    +1
    Истерички оказались посрамлены. Лунин не вылетел. А то уже после первого гола Эльче праздновали...
    Единственный гол пропустил от рикошета. Проблема в дношной атаке Реала. Весь матч бестолково бегали, доводили мяч до штрафной, а потом не знали что с ним делать.
    Винисиус особо отличался. Красиво на фланге прошмыгнет между защитниками, выходит один к штрафной и потом просто не знает, что дальше делать. Потому просто кидает "куда-туда к центру", авось к кому-то из своих прилетит. Свои обычно оказывались в пяти метрах, потому защитники всё вычищали.
    Лунину бы в чемпионате постоять хоть матч. А то в кубке слишком велика ответственность, если вылетят. И каждый пропущенный гол будут припоминать. В чемпионате цена пропущеного не так велика, потому что есть шанс исправиться в следующих матчах. Будем надеяться, что Куртуа поболеет хоть разок.
    Ссылка
    alexderjav
    online
    alexderjav, 20.01.2022 22:46
    +1
    kryakr, 20.01.2022 22:40
    Лунин не совсем уверенно отстоял
    Согласен, но откуда возьмется уверенность если ты играешь раз в год?
    Ссылка
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 20.01.2022 22:43
    +1
    Порадуемся за нашего вратаря, но с такими успехами могут вскоре вылететь и шо дальше, опять год будет ждать следующего матча?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 20.01.2022 22:41
    +1
    Ждал серию пенальти
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 20.01.2022 23:16
    0
    Таке враження що Реал зливав свого (нашого) воротаря
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 23:11
    0
    anacreon, 20.01.2022 23:09
    Сомневаюсь, что Анчелотти выпустит Лунина на следующий кубок. Потому что хочет выиграть Кубок и ставит сильнейших. Поскольку резерв Реала буксует даже со слабыми соперниками. А на Анчелотти собак спустят, если вылетит. А сильнейшие имеется ввиду и вратарь тоже.
    Это не как в Англии куча кубков и 10 матчей, где Гвардиола всегда ставит второго вратаря. В Испании осталось три матча. Он бы и сегодня наверное Лунина не ставил, но Куртуа вовремя приболел. Потому возможно, что Лунину придется следующего шанса ждать в чемпионате.
    Факт. Кстати, у Эльче играл самый их молодой, и типа 2-3 вратарь. Даже жалко его стало, когда он ошибся...
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 23:08
    0
    Чуть не подставили Дрона под автоматы. Мало того, что горбыля забили, так напоследок ещё и нервы потрепали.
    Да и судьба его в тумане. Как сказал коментила. Реал ждёт вылета Альбасете и к себе Пачеку какого то...
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 20.01.2022 23:00
    0
    Кстати жеребьевка завтра!
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 20.01.2022 22:51
    0
    У Реала много стариков в составе. Могут один матч выдать суперский, а другой слить.
    Ссылка
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 20.01.2022 22:43
    0
    Порадуемся за нашего вратаря, но с такими успехами могут вскоре вылететь и шо дальше, опять год будет ждать следующего матча?
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 20.01.2022 22:42
    0
    Есть ещё у лунина шансы сыграть за реал!
    Ссылка
    kryakr
    kryakr, 20.01.2022 22:40
    0
    Лунин не совсем уверенно отстоял
    Ссылка
    Максим Коваленко
    Максим Коваленко, 20.01.2022 22:36
    0
    Лунін! Мюлёдэц
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 22:37
    -1
    Вырыватели думали, что после Суперкубка на одной левой.
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