Эльче – Реал Мадрид. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Реал» Мадрид.

«На первый взгляд кажется, что в этой паре безоговорочным фаворитом является «Реал». Но мадридцы будут играть после матчей Суперкубка и после перелетов. Нужно учитывать, что «Реал» много сил потратил за неделю. «Сливочные» сыграли с «Барселоной» и с «Атлетиком».

Также нужно учитывать, что «Эльче» набрал ход. После ничьи с «Гранадой» (0:0) и победы в Кубке Короля над «Альмерией» (2:1) «Эльче» дважды выиграл в матчах чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:1) и «Вильярреалом» (1:0). Хоть команда и находится в зоне вылета, в трех предыдущих турах она набирала очки.

Стоит ожидать непредсказуемую игру. Да, «Реал» - более опытная команда, но в этой встрече, я думаю, можно ожидать какой-то сюрприз. Мне кажется, если «Эльче» первым забьет, то «Реалу» будет трудно отыграться. Хотя у «сливочных» опытная команда и фаворитом этой встречи является «Реал». Но, мне кажется, может дать о себе знать, что был дальний перелет и что мадридцы сыграли очень серьезные матчи в рамках Суперкубка Испании. Думаю, что может быть какая-то сенсация в этом матче», - сказал Воробей.

Матч «Эльче» – «Реал» Мадрид состоится 20-го января. Начало встречи в 20:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.