Кубок Испании 2021/2022. 1/8 финала.

«Эльче» - «Реал» - 0:0.

«Эльче»: Вернер - Паласиос, Дональд, Паланко, Мохика - Хосан, Рауль Гути, Гумбау, Фидель - Лукас Перес, Каррильо.

Запас: Бадиа, Андреу, Верду, Миллья, Моренте, Карлес Солер, Бри, Боно, де Пальмас, Фриаса.

«Реал»: Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Марсело - Камавинга, Вальверде, Кроос - Родриго, Йович, Винисиус.

Запас: Фуидас, Диего, Азар, Модрич, Каземиро, Бейл, Себальос, Иско, Менди, Хила.

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес.

Стадион: «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания).

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43 мин. Камавинга плотно бьет метров с 20 - прямо в руки голкиперу.

42 мин. Момент! Марсело на пятачке слева прошел двоих, отдал Родриго, тому никто не мешал, но удар получился такой себе - скорее пас на дальнюю штангу, где Васкес в подкате чуть не успел!

40 мин. Опасно! Марсело вывел на фланг Винисиуса, тот от лицевой прострелил - Камавинга и Родриго помешали друг другу нормально пробить. Удар француза получился в руки Вернеру.

38 мин. Неплохо! Лукас Перес хотел пенальти после контакта с Лукасом Васкесом, но упал очень красиво, арбитр не поверил. В ответке Винисиус убежал, сместился в центр и метров с 13 зарядил выше ворот!

37 мин. Винисиуса сбивают на фланге, арбитр молчит, а Камавинга со злости фолит в атаке.

34 мин. Родриго обстучался с Вальверде и прострелил справа - Вернер спокойно забирает.

33 мин. Марсело прострелил слева - угловой для Реала.

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29 мин. Йович в касание выводил Марсело на свидание с Вернером, но бразилец не понял, куда бежать.

26 мин. Лунин! Мохика забросил слева, Алаба позволил Каррильо пробить головой метров с 6 - Андрей сложился и уверенно отбил!

24 мин. После заброса Йович в штрафной не сумел пройти Дональда.

23 мин. Хосан отмахнулся от Винисиуса.

21 мин. Кррос метров с 18 низом несильно бьет в руки вратарю Эльче.

20 мин. После углового Каррильо бьет головой метров с 5 - очень неточно.

19 мин. Каррильо не сумел пробить головой после навеса - Начо помешал.

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17 мин. Рауль Гути сбивает Винисиуса в центре.

16 мин. Реал продолжает контролировать мяч.

14 мин. Вязкая игра идет в центре поля.

12 мин. Камавинга метров с 20 пробивает - мимо верхнего угла.

10 мин. МОМЕНТИЩЕ! КАК ОН НЕ ПОПАЛ???? После заброса Марсело не попал по мячу, Хосан справа вышел под углом на Лунина, отдал на пустые Каррильо, а тот с линии ворот умудрился попасть в перекладину!!!

9 мин. Кроос забросил в штрафную на Йовича, тот пробовал обработать и заработал угловой.

6 мин. Мохика слева пробовал навесить в штрафную - мяч срезался и улетел на трибуны.

4 мин. Винисиус слева пробовал отдать в штрафную - неточно.

2 мин. Паласиос навесил справа - Марсело сбросил грудью мяч Лунину.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 20 января, состоится поединок 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором будут играть «Эльче» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Эльче (Испания) на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро», начало – в 20:00.

Андрей Лунин дождался третьего матча за мадридский клуб. Отыграв поединок 1/16 Кубка Испании, украинец выйдет в основе и на матч следующей стадии. Не исключено, что Лунин будет играть и в следующей мигре чемпионата, поскольку у Куртуа возникли проблемы со здоровьем. Пожалуй, вот он – шанс, за который нужно цепляться руками и ногами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Эльче» – «Реал».