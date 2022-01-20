Эльче
1 : 2
Реал Мадрид
20.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эльче – Реал – 1:2 (д.в). Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Испании

  • 20.01.2022 23:00
  • 1472 просмотра
  • 0 комментариев
Эльче – Реал – 1:2 (д.в). Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча
© ФК Реал. Андрей Лунин

20 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Реал» Мадрид.

Смотрите видеообзор поединка, в котором все голы были забиты в овертайме.

Эльче – Реал – 1:2 (д.в). Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Верду, 103 мин.

ГОЛ! 1:1. Иско, 108 мин.

ГОЛ! 1:2. Азар, 115 мин.

События матча
116' ГОЛ ! Мяч забил Эден Азар (Реал Мадрид).
108' ГОЛ ! Мяч забил Иско (Реал Мадрид).
104' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Верду (Эльче).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности