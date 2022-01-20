20 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Реал» Мадрид.
Смотрите видеообзор поединка, в котором все голы были забиты в овертайме.
Эльче – Реал – 1:2 (д.в). Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Верду, 103 мин.
ГОЛ! 1:1. Иско, 108 мин.
ГОЛ! 1:2. Азар, 115 мин.
События матча
|116'
|ГОЛ ! Мяч забил Эден Азар (Реал Мадрид).
|108'
|ГОЛ ! Мяч забил Иско (Реал Мадрид).
|104'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Верду (Эльче).
Источник — Sport.ua
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