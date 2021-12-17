Кубок мира по биатлону и бой Беринчика. Что смотреть на выходных

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными событиями, которые состоятся 17 - 19 декабря.

17 – 19 декабря

Биатлон. Кубок мира. Анси (Франция)

Пятница, 17 декабря, 15:15 – Спринт (10 км), мужчины. ТВ-трансляция – UA: Перший



Суббота, 18 декабря, 14:00 – Гонка преследования (10 км), женщины. ТВ-трансляция – UA: Перший

Суббота, 18 декабря, 16:00 – Гонка преследования (12,5 км), мужчины. ТВ-трансляция – UA: Перший



Воскресенье, 19 декабря, 13:45 – Масс-старт (12,5 км), женщины. ТВ-трансляция – UA: Перший

Воскресенье, 19 декабря, 15:45 – Масс-старт (15 км), мужчины. ТВ-трансляция – UA: Перший

Женский спринт задал темп горячим выходным, но в составе нашей сборной лучшее время с чистой стрельбой откатала лишь на 18 позицию Елена Билосюк (+1:03,4). В зачетной зоне также оказались Дарья Блашко (+1:10,9) и Юлия Джима (+1:24,2), поэтому какие-то надежды на продолжение борьбы у нас все равно остаются. В пятницу посмотрим, что покажут Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко, а уже непосредственно во время уик-энда нашим биатлонистам предстоит выложиться на полную в последний раз в уходящем году.

Пятница, 17 декабря

Хоккей. U-20. Чемпионат мира. Украина – Словения

Время – 12:30, ТВ-трансляция – Sport 1

Текстовая трансляция матча

Юные украинцы на международном первенстве уже успели одержать победы над Эстонией (7:2) и Францией в овертайме (7:6), однако неожиданно уступили Японии (1:3), в результате чего теперь будут вынуждены думать над тем, как обыгрывать лидеров группы. Словенцы еще не проигрывали в Таллине, поэтому первую строчку просто так отдавать не намерены.

Хоккей. Еврочеллендж. Франция – Украина

Время – 16:30, ТВ-трансляция – Sport 1

Текстовая трансляция матча

Команда Вадима Шахрайчука вынуждена готовиться к чемпионату мира-2022 в польском Бытоме, и при этом не может рассчитывать на игроков «Донбасса», который теперь даже не является участником чемпионата Украины. Накануне наши парни уступили в овертайме Венгрии (1:2), поэтому будут вынуждены обыгрывать Францию, которая уверенно одолела Польшу, и сбрасывать соперников с первой строчки турнирной таблицы.

Суббота, 18 декабря

Хоккей. U-20. Чемпионат мира. Украина – Польша

Время – 16:00, ТВ-трансляция – Sport 1

С поляками наша юношеская команда сыграет на следующий день после Словении, поэтому ожидать от нее особо резвого хоккея не стоит, пусть и соперники на данном турнире не показывают совершенно никакого результата. Украина будет считаться явным фаворитом, а возможность добыть очки для турнирной таблицы после тяжелых матчей для нас выглядит очень привлекательно.

Хоккей. Еврочеллендж. Польша – Украина

Время – 18:30, ТВ-трансляция – Sport 1

Матчем против хозяев ледового покрытия мы будем завершать для себя этот мини-турнир по подготовке к более серьезным мировым состязания в следующем году. И хотя результат особой роли тут играть не будет, но завершить рабочий цикл успехом будет точно не лишним.

Бокс. Денис Беринчик – Иса Чаниев

Время – 19:00, ТВ-трансляция – Megogo, аудиотрансляция – YouTube.

Украинец будет защищать титул чемпиона WBO International в легком весе от посягательств россиянина. Этого промо-слогана уже достаточно для того, чтобы сделать любой бой достойным нашего внимания. Беринчик в своей карьере еще не уступал, равно как и соперник, поэтому кто-то из них точно уйдет с ринга впервые побежденным.

Бокс. Владислав Сиренко – Андрей Руденко

В андеркарде встретятся известные украинские боксеры супертяжелого веса и разыграют титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific.

Севилья – Атлетико Мадрид

Время – 22:00, ТВ-трансляция – Megogo

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра действующего чемпиона Испании в мадридском дерби (0:2) оставила после себя неприятное впечатление, а отставание от «Реала» для «Атлетико» теперь составляет 13 очков. Защитить титул в таких условиях становится задачей действительно сложной, а аргентинский наставник этого и не старается скрыть, напрямую заявив после игры на «Сантьяго Бернабеу», что теперь для его команды прямым конкурентом является севильский «Бетис», идущий на третьей строчке. В предстоящем туре придется чуть понизить градус противостояния, остановившись на идущей на второй позиции андалузской «Севилье», которая, в отличии от «матрасников», своих два последних поединка в Ла Лиге выиграла.

Воскресенье, 19 декабря

UFC Vegas 45

Деррик Льюис – Крис Докос



Время – 02:00



На этой неделе нас ждет последний турнир UFC в году. В мейн ивенте мы увидим разборку мощных тяжеловесов-нокаутеров: Деррика Льюиса и Криса Докоса. Очевидно, что это – главное событие вечера. После поражения Сирилу Гану, Люис выбыл из гонки за титул, однако все равно остается достаточно грозной силой. Докос дебютировал в UFC только полтора года назад, но сходу дал четыре подряд нокаута. Посмотрим, на что способен.





Стивен Томпсон – Белал Мухаммад

Поединок топовых полусредневесов. Томпсон летом 2021 года проиграл Гилберту Бернсу за шаг до звания контендера, а когда получит следующий шанс – никто сказать не может. Мухаммад тянет победную серию с 2019 года и явно хочет дополнить ее титулом.

Тоттенхэм – Ливерпуль

Время – 18:30, ТВ-трансляция – Setanta Sports+

Getty Images/Global Images Ukraine

Коллектив Юргена Клоппа продолжает погоню за «Манчестер Сити» в турнирной таблице, и уже до конца 2021 года хочет положить в копилку своих достижений не только максимально возможный результат на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, но и лидерскую позицию в чемпионате. Коллектив Антонио Конте погрузился в карантин на фоне трех побед кряду, но совершенно неясно, в какой форме «шпоры» будут из него выходить.

Милан – Наполи

Время – 21:45, ТВ-трансляция – Megogo

Getty Images/Global Images Ukraine

Подопечные Стефано Пьоли и Лучано Спаллетти в свое время были соседями по турнирной таблице, но три неудачных поединка кряду сделали «Партенопеи» четвертой командой в турнирной таблице. Не сказать, чтобы «Милан» в этот период выступал успешнее, но хотя бы не проигрывал, поэтому сумел сохранить за собой вторую строчку. Однако, из потенциального матча за первую строчку «южане» сделали очередную игру, в которой «россонери» могут оступиться на пути к долгожданному лидерству. Впрочем, чемпионские амбиции рано или поздно команда должна была подтвтердить.

Футбол. Наши в топ-чемпионатах



Пятница, 17 декабря

Лацио – Дженоа

Время – 19:30, ТВ-трансляция – Megogo

Текстовая трансляция матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Шевченко таки сумел добыть первую победу во главе генуэзской «Дженоа», однако она произошла в матче Кубка Италии против «Салернитаны» посреди текущей недели (1:0). В чемпионате у «грифонов» дела по-прежнему обстоят скверно, а под руководством украинского специалиста команда не проиграла лишь фриульскому «Удинезе» (0:0), но и это было уже три тура назад. Сейчас «Дженоа» предстоит сыграть два последовательных матча против римского «Лацио» и бергамаской «Аталанты», от которых в Италии не ждут ничего хорошего для генуэзцев. Впрочем, украинскому болельщику на все эти прогнозы должно быть все равно, так как своего соотечественника не грех лишний раз поддержать и в самой тяжелой ситуации.

Суббота, 18 декабря

Аталанта – Рома

Время – 16:00, ТВ-трансляция – Megogo

Getty Images/Global Images Ukraine

Забавно, но бергамаская «Аталанта» с Русланом Малиновским в обойме, который только отбыл дисквалификацию, также, как и подопечные Андрея Шевченко, будут играть против коллектива из столицы Италии, но уже на своем поле. У "оробичи" и "волков" нет прямого контакта в турнирной таблице, но это не снимает с них необходимости улучшать свои позиции на фоне остальных команд Серии A. Подопечные Джан Пьеро Гасперини не проигрывают в чемпионате с начала октября, в то время как коллектив Жозе Моуриньо выступает под стать своему наставнику – с периодическими срывами и неожиданными исходами в очевидных, казалось бы, поединках.

Суббота, 18 декабря

Вест Хэм – Норвич

Время – 17:00, ТВ-трансляция – Setanta Sports+

Getty Images/Global Images Ukraine

«Молотобойцы» в последних турах занимались исключительно тем, что теряли позицию в четверке сильнейших команд страны, но делали это, к счастью, без участия Андрея Ярмоленко, так как Дэвид Мойес предпочитает использовать украинца, по большей части, в еврокубковых баталиях. Возможно, поражение в дерби от «Арсенала» (0:2) заставит наставника «Вест Хэма» передумать, и мы наконец-то сможем увидеть нашего соотечественника в матче АПЛ с первых минут. Играть предстоит против явного аутсайдера, а состав шотландцу впору было бы уже встряхнуть.

Воскресенье, 19 декабря

Специя – Эмполи

Время – 16:00, ТВ-трансляция – Megogo

Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» с Виктором Коваленко в составе является прямым конкурентом «Дженоа» Андрея Шевченко в подвале турнирной таблицы, поэтому в очках нуждается не меньше, чем генуэзцы. Подопечные Тиаго Мотты достаточно давно не побеждали, однако за последний месяц провели большую часть матчей в противостоянии против сильнейших команд страны, что в чем-то объясняет такие посредственные выступления. Кто-то может подумать, что «Эмполи» станет удобным соперником для «специале» в плане возможности набрать очки, однако это не так – коллектив Аурелио Андреаццоли не теряет очки уже три тура кряду, а до еврокубковой зоны ему буквально рукой подать. К слову, Малиновский поможет Коваленко, если «Аталанта» сумеет обыграть «Рому», а «Специя» сотворит небольшую сенсацию.

Воскресенье, 19 декабря

Ньюкасл – Манчестер Сити

Время – 16:15, ТВ-трансляция – Megogo

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко сейчас на большом счету у Хосепа Гвардиолы, так как кадровая ситуация у действующего чемпиона Англии на позиции фланговых защитников удручает. Тем не менее, «Сити» продолжает идти без поражений в чемпионате вот уже как второй месяц, поэтому и удерживает за собой лидирующую позицию. Играть предстоит против явного аутсайдера, пусть и на его поле, поэтому от «горожан» будет ожидаться исключительно очередная победа.