18-й тур
Аталанта
1 : 4
Рома
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Впервые за 2,5 месяца. Аталанта Малиновского уступила в чемпионате Италии

Команда проиграла «Роме»

  • 18.12.2021 17:53
  • 1749 просмотров
  • 2 комментария
Впервые за 2,5 месяца. Аталанта Малиновского уступила в чемпионате Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в домашнем матче чемпионата Италии не сумела справиться с «Ромой» и уступила со счетом 1:4. Это первое поражение команды в Серии A с начала октября.

Руслан Малиновский вышел на поле после перерыва, но команде помочь не сумел.

«Аталанта» остается на 3-м месте, «Рома» поднялась на 5-ю позицию.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Аталанта - Рома 1:4
Голы: Кристанте, 45 (в свои ворота) - Абрахам, 1, 82, Заньоло, 27, Смоллинг, 72 

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
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    joytok
    online
    joytok, 18.12.2021 18:42
    0
    Хорошо их торпедировали жёлтые подводники. До сих пор не очухались. Хотя и Рома ждала 7 предыдущих встреч этой победы. Кстати, в том году было 4:1 (0:1), а тут - наоборот.) Англичане сыграли отлично + Мхитарян и вратарь. А вот славянское трио Аты ни бум бум сегодня. Русик как в сборной - всё в молоко или в руки киперу.
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 18.12.2021 18:20
    0
    только сегодня написали что Моур выдохся)))
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