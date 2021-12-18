Впервые за 2,5 месяца. Аталанта Малиновского уступила в чемпионате Италии

«Аталанта» в домашнем матче чемпионата Италии не сумела справиться с «Ромой» и уступила со счетом 1:4. Это первое поражение команды в Серии A с начала октября.
Руслан Малиновский вышел на поле после перерыва, но команде помочь не сумел.
«Аталанта» остается на 3-м месте, «Рома» поднялась на 5-ю позицию.
Чемпионат Италии. 18-й тур
Аталанта - Рома 1:4
Голы: Кристанте, 45 (в свои ворота) - Абрахам, 1, 82, Заньоло, 27, Смоллинг, 72
Источник — Sport.ua
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