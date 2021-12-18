Аталанта – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Рома».

«Предстоящие два тура в итальянской Серии А перед рождественскими праздниками обещают быть очень интересными и интригующими, как для фанатов, так и для команд. Каждый решает свои задачи.

«Аталанта» нашего Руслана Малиновского сейчас находится на третьем месте вслед за двумя миланскими командами. За предыдущие два месяца бергамаски лишь дважды уступали. Они проигрывали со счетами 2:3 в матче Серии А «Милану» и в поединке Лиги чемпионов «Вильярреалу». Именно это поражение от испанцев нарушило планы команды Гасперини. Вместо продолжения борьбы в Лиге чемпионов «Аталанта» в феврале будет играть в Лиге Европы с «Олимпиакосом».

А сегодня команде из Бергамо предстоит играть с командой Моуринью – именитой «Ромой». Отмечу, что в Серии А команда Гасперини выиграла шесть матчей подряд. При этом они обыграли в гостях «Ювентус», «Наполи» и «Верону».

«Рома», находясь на седьмом месте, отстает уже на 12 очков по потерянным от «Интера». Римляне играют неровно и нестабильно. Судите сами! «Джаллоросси» со счетами 2:3 проиграли «Вероне», «Венеции» и «Лацио». По 0:1 они уступили «Венеции» и «Болонье». Также «Рома» проиграла 1:2 «Милану» и 0:3 «Интеру». Судите сами! Семь поражений, в трех из которых они пропускали по три мяча. Нельзя не отметить и восемь пропущенных мячей в матчах с норвежским чемпионом «Буде-Глимтом», что говорит об отсутствии у команды Моуринью игрового баланса.

«Аталанта» на сегодняшний день выглядит значительно солиднее и увереннее. Она играет творчески, получая при этом удовольствие от философии атакующего футбола. Бергамаски много создают, красиво комбинируют, проводят качественную ротацию состава.

Поэтому я в этом матче «Аталанту» вижу фаворитом. Потому что Мюриэль, Сапата, Малиновский, Пашалич, Иличич и их партнеры в состоянии своими действиями довести до голов преимущество «Аталанты» в этом поединке. Затем бергамаски едут в гости к команде Андрея Шевченко «Дженоа». Я склоняюсь к тому, что «Аталанта» продолжит борьбу за Скудетто», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Рома» состоится 18-го декабря. Начало встречи в 16:00.