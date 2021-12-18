18-й тур
Аталанта
1 : 4
Рома
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта — Рома — 1:4. Разгром от Моуриньо. Видео голов и обзор матча

Руслан Малиновский вышел на замену, но не сумел помочь своей команде избежать поражения

  • 18.12.2021 18:20
  • 1787 просмотров
  • 4 комментария
Аталанта — Рома — 1:4. Разгром от Моуриньо. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» дома проиграла римской «Роме» со счетом 1:4. 28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену вместо Иличича на 46-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Аталанта» — «Рома» — 1:4
Голы: Кристанте, 45, автогол — Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72

Обзор матча

0:1, Абрахам, 1

0:2, Дзаньоло, 27

1:2, Кристанте, 45, автогол

1:3 Смоллинг, 72

1:4 Абрахам, 82

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
73' ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
44' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
27' ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
2' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 18.12.2021 18:40
    +5
    Видаляйте статтю,що маур себе вичерпав))) Він ВАМ СПОРТ.УА НОСА ВТЕР)))) МОЛОДЕЦЬ!!!!
    Ссылка
    Tasha19
    online
    Tasha19, 18.12.2021 19:54
    0
    Аталанта програла абсолютно по ділу
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    ua
    ua, 18.12.2021 19:36
    0
    и что это было??? Игроки Аталанты уже на расслабоне?
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    joytok
    online
    joytok, 18.12.2021 19:25
    0
    Dmytro Dmytro, 18.12.2021 18:40
    Видаляйте статтю,що маур себе вичерпав))) Він ВАМ СПОРТ.УА НОСА ВТЕР)))) МОЛОДЕЦЬ!!!!
    Не бузи. Это всего лишь одна успешная игра. Да и теория вероятности была на стороне Ромы. Ведь до этого они 7 игр не могли выиграть у Аталанты.
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