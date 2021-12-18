В поединке 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» дома проиграла римской «Роме» со счетом 1:4. 28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену вместо Иличича на 46-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Аталанта» — «Рома» — 1:4
Голы: Кристанте, 45, автогол — Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72
Обзор матча
0:1, Абрахам, 1
0:2, Дзаньоло, 27
1:2, Кристанте, 45, автогол
1:3 Смоллинг, 72
1:4 Абрахам, 82
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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