В воскресенье, 19-го декабря, состоится матч 18 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Тоттенхэм» в текущем сезоне показывает не самые выдающиеся результаты. Команда Антонио Конте после 17 туров располагается хоть и в верхней части турнирной таблице, но лишь на 7-м месте. Впрочем, лондонцы постепенно приходят в себя, так как в предыдущих трех матчах были одержаны исключительно победы.

«Ливерпуль» же ведет борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити» нашего Александра Зинченко. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидера чемпионата всего на один пункт, а победная серия клуба составляет целых 6 матчей кряду. Последний раз «Ливерпуль» не набирал очков в 11-м туре, когда уступил «Вест Хэму», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».