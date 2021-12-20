19 декабря в 18:30 состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги.
В центральном поединке тура «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне (2:2).
Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:2. Видео голов и обзор матча
Голы: Кейн, 13, Сон, 74 – Жота, 35, Робертсон, 70.
События матча
|78'
|Эндрю Робертсон (Ливерпуль) получает красную карточку.
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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